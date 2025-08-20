Faustas Steponavičius: „Turime būti teisingi prieš save, praleidome tris įvarčius, negalime daryti tokių klaidų žaidžiant prieš bet kurią komandą A lygoje“

Abi komandos yra viena šalia kitos turnyro lentelėje – panevėžiečiai žengia septinti, gargždiškiai – užima 8-ąją poziciją. „Banga“ per 24 mačus iškovojo 8 pergales, 4 kartus sužaidė lygiosiomis, 12 sykių pralaimėjo bei surinko 28 taškus.
Tai bus trečioji ekipų tarpusavio akistata šiemet. Pirmame bei antrame rate oponentai išsiskirdavo taikiai rezultatais 1:1. Pastarąjį kartą namuose „Panevėžys“ Gargždų klubą buvo įveikęs beveik lygiai prieš dvejus metus.
Praėjusią savaitę A lygoje abu klubai patyrė nesėkmes: Rolando Vrabeco kariauna svečiuose 1:3 neatsilaikė prieš Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus, o „Banga“ neišlaikė įvarčio pranašumo bei 1:2 nusileido Marijampolės „Sūduvai“.
Rezervuotu pozityvu sekmadienio akistata Raudondvaryje virto Faustui Steponavičiui, kuris atidarė savo taiklių smūgių sąskaitą Lietuvos čempionate. Būtent jis ir pasidalino mintimis apie dvikovą su „Banga“.
„Kiekvienam smagu pelnyti įvartį ir padėti savo komandai laimėti. Manau, tai davė pozityvo pridedant pasitikėjimo prieš vartus, bet šio įvarčio nesureikšminu, nes komanda nelaimėjo.
Rungtynės prieš „Bangą“ mums labai svarbios, manau, reikia skirti dėmesį tik sau ir koncentruotis į savo žaidimą. Turime būti teisingi prieš save, praleidome tris įvarčius, negalime daryti tokių klaidų žaidžiant prieš bet kurią komandą A lygoje“, – fk-panevezys.lt svetainei teigė F. Steponavičius.
„Panevėžio“ bei „Bangos“ mačas įvyks rugpjūčio 20 dieną, trečiadienį. Rungtynių pradžia „Aukštaitijos“ stadione – 19 val.
