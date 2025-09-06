„Parazitų valymas“ iš organizmo: ar pas mus tikrai knibžda kirminai, ar tai tik nauja mada?

Parazitai – tai organizmai, gyvenantys ant kito organizmo arba jo viduje, besimaitinantys jo medžiagomis ir tuo pačiu darantys jam žalą.
Yra daugybė parazitų rūšių, galinčių naudoti žmones kaip šeimininkus, ir jie skirstomi į tris pagrindines grupes.
Pavyzdžiui, ektoparazitai gyvena ant kūno paviršiaus. Prie jų priskiriami kraują siurbiantys nariuotakojai, tokie kaip erkės ir blusos.
Kita grupė yra pirmuonys – mikroskopiniai vienaląsčiai organizmai, tokie kaip Plasmodium (sukeliantys maliariją) ar Giardia.
Trečioji grupė – helmintai, geriau žinomi kaip kirminai. Čia patenka kaspinuočiai, spalinės, askaridės ir apvaliosios kirmėlės.
Kas yra „parazitų valymas“?
„Parazitų valymas“ paprastai grindžiamas idėja, kad žmogus yra užsikrėtęs žarnyno parazitais – kirminais ar pirmuonimis, gyvenančiais žarnyne.
Tokių infekcijų simptomai gali būti pilvo skausmas, pūtimas, viduriavimas, dujų kaupimasis, pykinimas, vėmimas ar niežėjimas išangės srityje.
Kai kurie tvirtina, kad šios problemos galima atsikratyti išvalius žarnyną maisto papildais, tariamai naikinančiais parazitus, kartu laikantis griežtos dietos.
Dažniausiai rekomenduojamas papildas – pelynas. Dieta paprastai grindžiama tam tikrų produktų atsisakymu, kad parazitai būtų „numarinti badu“.
Ar reikia valyti organizmą nuo parazitų?
„IFL Science“ teigiama, jog to daryti nereikėtų.
Pirma, parazitinės infekcijos simptomai labai panašūs į daugelio kitų ligų simptomus. Tad net jei „parazitų valymas“ būtų veiksmingas, nėra prasmės jo taikyti, jei parazitai iš tikrųjų nėra problema.
„Mažai tikėtina, kad žmogus vaikšto su aktyviais parazitais žarnyne“, – teigia gastroenterologas Peteris Mannonas „Nebraska Medicine“ straipsnyje.
Ir pridūrė: „Aš abejoju šių valymo priemonių naudingumu.“
Jei kyla įtarimas dėl parazitų, geriausia kreiptis į gydytoją. Paprastai jis įvertina simptomus, kelionių istoriją, mitybą, atlieka kraujo ir išmatų tyrimus.
Ką daryti, jei organizme iš tikrųjų atsiranda parazitų?
Tokiu atveju papildai ar specialios dietos nepadės. Pavyzdžiui, pelynas nuo seno vartojamas kaip vaistažolė, kai kurie tyrimai rodo jo poveikį parazitams, bet dauguma jų atlikta negyvuose organizmuose arba su gyvūnais. Rezultatai nebūtinai pasikartos žmonėms.
Dar viena problema – maisto papildų reguliavimas. Nėra garantijos, kad juose yra būtent tai, kas parašyta etiketėje, ar kad jie nesąveikaus su jūsų vartojamais vaistais.
Kalbant apie „parazitų valymo dietą“ – jokių įrodymų, kad bet kokia dieta galėtų pašalinti parazitus, nėra.
Kaip parazitai šalinami iš organizmo?
Diagnozavus parazitinę infekciją, gydytojai skiria antiparazitinius vaistus, kurie gali paralyžiuoti parazitus, sustabdyti jų dauginimąsi, sunaikinti pačius parazitus arba jų kiaušinėlius.
Kai kurie vaistai tokie veiksmingi, kad užtenka vos vienos dozės.
Tai skamba daug paprasčiau nei išleisti krūvą pinigų neveiksmingiems papildams ar atsisakyti mėgstamo maisto.
