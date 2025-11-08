Masiškai plinta nauja mada tarp lietuvių: žiemos šventes leidžia kitaip ir negaili tūkstančių eurų

Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė sako, kad žiemos kelionių sezonas pasižymi kiek mažesniu intensyvumu nei vasaros laikotarpis ir pritaria, kad dažniausiai keliautojai būna išsiilgę šilumos ir saulės bei nori pailsėti prie jūros, tačiau tokių krypčių pasiūla žiemą būna mažesnė.
Tuo metu kelionių organizatoriaus „Itaka“ atstovas Justinas Šlopšnys priduria, kad populiariausiomis kryptimis žiemos atostogų metu lietuviams vis dar išlieka tokios kryptys, kaip Egiptas, Malta, Kipras, Madeira bei Kanarų salos.
Tiesa, „Itakos“ atstovas priduria, kad šiais metais žiemos švenčių laikotarpių pastebimas ir keliautojų susidomėjimas egzotinėmis kryptimis.
„Pastebime augantį susidomėjimą Artimųjų rytų kryptimis, čia lyderiauja Jungtinių Arabų Emyratai, Kataras bei Omanas. Nuotykių ir atradimų ištroškę keliautojai savo žiemos atostogoms pasirenka egzotiškas kryptis: Zanzibarą, Keniją, Mauricijų, Dominikos Respubliką, Balį ar Maldyvus“, – komentuoja J. Šlopšnys.
Rimvydas Širvinskas, dar geriau žinomas kaip Makalius, priduria, kad žiemą lietuviai dažniausiai nori šilumos, todėl pati populiariausia kelionių kryptis, dėl geros kainos ir kokybės santykio, neilgo skrydžio ir „viskas įskaičiuota“ patogumų, išlieka Egiptas.
Makalius priduria, kad lietuviai taip pat renkasi keliauti ir į Tailandą, Šri Lanką ar Vietnamą.
„Dažniausia atostogų trukmė – 7 naktys, tačiau keliaujantieji į Aziją ten praleidžia ir apie dvi savaites“, – dalinasi jis.
Tam pritaria ir I. Aukštuolytė, kuri taip pat teigė, kad dažniausiai žiemą poilsiautojai išvyksta 7 naktimis, tačiau šventiniu laikotarpiu, ypač per Kalėdas ir Naujuosius metus, poilsiaujama ir apie 10-14 naktų.
„Šventinės kelionės tapo vienu populiariausių laikotarpių metuose. Kaip rodo „Tez Tour“ vykdytos gyventojų apklausos rezultatai, net 36 proc. lietuvių norėtų Naujuosius metus sutikti svetur, Kalėdas – vienas iš aštuonių apklaustųjų“, – teigia I. Aukštuolytė.
„Tez Tour“ atstovė prideda, kad nemažai lietuvių šventes ketina sutikti egzotiniuose kraštuose – Egipte, Tenerifėje.
„Naujuosius metus itin populiaru sutikti Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Dubajuje. Čia aukšti pastatai, įspūdingi fejerverkai, kuriuos daugybė žmonių susirenka stebėti prie Dubajaus fontano, bei vakarėliai sukuria ypatingą šventinę pompastiką“, – pridūrė ji.
Išvyksta ir trumpoms kelionėms
Makalius pastebi, kad labai populiarios yra ir trumpos, prieššventinės išvykos autobusu ar lėktuvu į kalėdines muges Europos didmiesčiuose.
„Atpinga skrydžiai ir apgyvendinimas populiariausiuose Europos miestuose (Barselona, Roma, Milanas, Paryžius ir kt.), todėl savaitgaliais keliaujama pamatyti jų“, – pasakoja R. Širvinskas.
Pasak Makaliaus, populiaru išvykti į užsienį ir per Naujuosius metus, kada lietuviai leidžiasi į keliones po Slovakijos kalnus, kruizu plaukiama į Stokholmą, o mėgstantys slidinėti traukia į Austriją, Italijos Alpes ir kitus kalnų kurortus.
„Lietuvoje vis mažėjant sniego tikimybei per šventes, labai populiarėja apsilankymas per/po švenčių Laplandijoje pas Kalėdų senelį. Ten vykstama tiek lėktuvu, tiek autobusu – atsiduriama tikroje žiemos pasakoje“, – priduria R. Širvinskas.
Kai kurie ilsėtis renkasi ir Lietuvoje
R. Širvinskas taip pat teigia, kad per pačias žiemos šventes (Kalėdas), lietuviai yra labiau linkę likti Lietuvoje.
O kai kurie lietuviai ir savo žiemos atostogas mėgsta praleisti ne užsienyje, o tėvynėje. Kaip atkreipia dėmesį Makalius, Lietuvoje tarp poilsiautojų populiariausias SPA ir sanatorinis poilsis.
„Renkamasi tas apgyvendinimo įstaigas, kuriose galima šiltai praleisti laiką baseino ir pirčių erdvėje, pasisveikatinti, todėl Druskininkai, Birštonas ir Palanga karaliauja, ypač savaitgaliais. Kai kurios apgyvendinimo įstaigos jau dabar artimiausią savaitgalį poilsiui gali pasiūlyti tik metų pabaigoje arba kitais metais – populiarumas tikrai ūgtelėjęs“, – pastebi Makalius.
Kainos gali siekti ir kelis tūkstančius
Kelionių organizatorių teigimu, kelionė vienai šeimai (2 suaugusiems ir 1 vaikui) gali atsieiti nuo kelių šimtų iki net kelių tūkstančių eurų už asmenį.
J. Šlopšnys pažymi, kad kelionių kaina priklauso ir nuo, kur planuoja keliauti poilsiautojai.
„Atostogoms pasirinkę Egiptą, Maltą ar Kiprą šiais metais sumoka vidutiniškai 650 eur/asm. O keliautojai sutiksiantys žiemos šventes egzotiškuose kraštuose vidutiniškai sumoka 2000 eur/asm“, – teigė jis.
„Itakos“ atstovas taip pat pridūrė, kad lyginant su praėjusiais metais, kelionių paketai žiemos švenčių metu pabrango apie 10 proc.
Makaliaus duomenimis, šiais metais atostogų kainos išaugo apie 8 proc., o įtakos turi ir tai, kokiu laikotarpiu išvyksta poilsiauti klientai – tiesiog žiemos metu, ar moksleivių atostogų, švenčių metu.
„Šeimos (2 suaugusieji ir 1 vaikas – aut. past.) savo atostogas pigiausiai susiplanuoja Egipte – už maždaug 1400-2000 eurų (priklausomai nuo apgyvendinimo lygio), bent 2200-2500 eurų reikėtų skirti Kanarams ar Jungtiniams Arabų Emyratams. Už egzotines atostogas reikėtų atseikėti apie 4000-5000 eurų, įskaitant visas išlaidas ir maitinimą“, – tikino Makalius.
Tuo metu I. Aukštuolytė taip pat teigė, kad kainą labiausiai lemia kelionės kryptis, o šiais metais poilsiautojai už atostogas Egipte (2 suaugusiems ir 1 vaikui) negaili susimokėti ir 3000 eurų, Tenerifėje – apie 3600 eurų, o Dubajuje – apie 4200 eurų.
„Be to, šeimos su vaikais vis dažniau renkasi aukštesnės kategorijos viešbučius, pritaikytus poilsiui su vaikais – su šildomais baseinais, animacija, vandens kalneliais ir „viskas įskaičiuota“ maitinimu. Komfortas ir pramogos vaikams tampa svarbiausiu prioritetu“, – tikino I. Aukštuolytė.
Dauguma atostogas planuoja iš anksto
Kelionių organizatoriai atkreipia dėmesį ir į tai, kad dažniausiai lietuviai, planuodami savo atostogas, tai daro iš anksto.
J. Šlopšnys aiškina, kad tai lemia didelė keliautojų paklausa išvykti kelionėms per žiemos atostogas. Tad dažniausiai, pasak jo, laisvų vietų lėktuvuose ir viešbučiuose paskutinei minutei paprasčiausiai nelieka. Tiesa, kartais poilsiautojai yra linkę ir surizikuoti.
„Keliautojai galintys lanksčiau planuoti savo atostogas kartais rizikuoja ir laukia paskutinės minutės pasiūlymų“, – sakė J. Šlopšnys.
Tam antrina ir I. Aukštuolytė, kurios teigimu, žiemą kelionės dažniausiai planuojamos likus 2-3 mėnesiams iki sezono pradžios. O šventiniam laikotarpiui, keliautojai keliones rezervuotis pradeda dar vasarą.
„Paskutinės minutės pasiūlymų šiuo laikotarpiu būna itin mažai, o kainos prieš pat kelionės datą – gerokai aukštesnės“, – tikino ji.
O R. Širvinskas prideda, kad tie, kas planuoja savo keliones iš anksto, dažniausiai laimi daugiausiai, kadangi kai kurie viešbučiai taiko specialias išankstinio pirkimo sąlygas, todėl kelionės kainuoja mažiau.
„Žinoma, pasitaiko ir paskutinės minutės medžiotojų – tokie irgi gali išlošti, bet tik ne per didžiąsias metų šventes ar moksleivių atostogas, kadangi lėktuvai neabejotinai bus pilni“, – įspėja Makalius.
