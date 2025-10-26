Atskleidė, kiek kitąmet brangs kelionės ir kokios kryptys populiarėja tarp lietuvių: „Mus nustebino“

Apie tai, kokios kryptys tapo 2025-ųjų kelionių hitu, kodėl lietuviai vis dažniau dairosi į Skandinaviją ir kiek verta atostogas planuoti iš anksto, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte.
Ar žmonės jau ruošiasi Kalėdoms? Kokias keliones renkasi?
Iš tikrųjų taip, tą pajutome netgi prieš keletą mėnesių. Manau, kad daug įtakos turi keli laisvadieniai, kurie nusimato nuo trečiadienio iki penktadienio imtinai. Na, ir išties labai patogu iškeliauti dirbantiems pagal standartinį darbo grafiką ir sutaupyti atostogų dienų. Sakyčiau, nuo gruodžio 18 dienos iki sausio pirmųjų dienų – tai yra tas kelionių pikas, kada keliauja ne tik šeimos, kurių mokyklinio amžiaus vaikams yra suplanuotos vaikų žiemos atostogos, bet ir pavieniai keliautojai, pavyzdžiui, poros ir panašiai.
O kokias šalis dažniausiai renkasi žmonės?
Yra trys pagrindiniai požiūriai, kaip tą kelionę naujiesiems ar kalėdiniam laikotarpiui planuoja klientai. Turbūt pirmas įspūdis yra toks, kad visi pagalvojame apie palmes, saulę, bet tai visiškai netiesa. Šiemet, kas mus nustebino, kad dalis klientų renkasi Šiaurės Europą, tai yra Suomija, Švedija, Norvegija, turime netgi keletą pigiųjų aviakompanijų, kurios skraidina labai geromis kainomis.
Na, ir tos kelionių kainos naujametiniu laikotarpiu, kadangi tai yra ne itin populiarios kryptys iš pirmo požiūrio stebina ir matome, kad sulaukia itin padidėjusio populiarumo šiemet. Standartiškai, be abejo, Pietų Europos šalys, kur dar galima gauti saulės daugiau negu lietaus ar apniukusio debesies. Ir lygiai taip pat poilsinės, standartinės kryptys su viskas įskaičiuota – Egiptas, iš egzotikos – Tailandas, Vietnamas, Zanzibaras, Vidurio Rytai, Dubajus ir panašiai.
Užsiminėte, kad kai kurie renkasi atskirus bilietus, kai kurie – keliones. Kas yra populiariau – ar kelionių paketus pirkti, ar atskirai bilietus ir ieškotis viešbučių?
Vėlgi labai įvairiai pasiskirsto. Daugelis renkasi pilną aptarnavimą – skrydžiai, pervežimas, viešbutis – tam, kad nereikėtų įdėti savo laiko planavimo – ir renkasi kelionių agentūrą. Tačiau yra keliautojų dalis, kurie renkasi skrydį su viešbučiu netgi be maitinimo arba tik su pusryčiais ir jau vietoje ten keliauja, dėliojasi patys, išsinuomoja automobilį ir apžiūrinėja apylinkes.
O ar galima manyti, kad žmonių, kurie renkasi keliones kalėdiniam laikotarpiui, daugėja?
Šiemet tokių žmonių daugėja dėl laisvadienių ir jau kai žiūrime kitų metų kalendorių, girdžiu net ir biure, ir tarp draugų, kad „o nepasisekė, nebus tiek laisvadienių kaip šiemet turėjome“. Taip, šiemet matome daugiau ir tokia tendencija net ir dabar yra artimiausioms vaikų atostogoms. Tai yra vis tiek pikinis kelionių laikotarpis. Nuo lapkričio pradžios iki lapkričio 9 dienos irgi yra dar vienas pikinis periodas, kada šeimos keliauja itin dažnai.
Galbūt ankstoka dar kalbėti, bet ar jau žmonės dairosi vasaros kelionių?
Dairosi, dairosi ir labai įdomiais mėnesiais pasiskirsto kelionių užsakymai. Yra tie, kurie žino, ko nori, ir pasikartojantys pirkėjai, kurie žino viešbutį, laikotarpį. Tai šie nori užsisakyti iš anksto, turėti garantuotą kainą, kambario tipą su tam tikru vaizdu ir kartais žino net ir kambario numerį, į kurį norėtų patekti. Daugiausiai planuojamų išvykimų pastebėjome kitų metų gegužės, balandžio ir netgi spalio mėnesiais.
Girdime tokias ekonomistų prognozes, kad kitais metais daug kas brangs, tai, vadinasi, ir kelionės brangs. Ar jau jaučiate, kad žmonės jau šiemet perka, todėl, kad galvoja, kad kitais metais kelionės bus pabrangusios?
Taip, tokia tendencija kartojasi metai iš metų ir tie, kurie užsisako keliones dabar dažniausiai laimi, ypač tie, kurie nori tam tikro serviso, viešbučio, kambario tipo ir panašiai. Jie nori būti garantuoti ir nerizikuoti. Ir lygiai taip pat šiuo metu yra tam tikrų ir kainos garantijų, ir papildomų verčių, kurios skatina įsigyti iš anksto. Na, ir tuo pačiu yra sutaupymo momentas, nes tendencija yra, deja, tokia, jog kaip ir visa kita, taip ir kelionės brangsta apie 10–15 procentų kasmet.
Kiek tikėtina kitais metais tos kelionės gali pabrangti?
Vidutinė tendencija yra apie 10–15 procentų, bet nesakyčiau, kad tai remiasi vien tik į kainos šuolį. Pastebime, kad klientas yra linkęs jau pasirinkti ir kokybiškesnį variantą, ir daugiau žvaigždučių nori viešbutyje, ir geresnio kambario tipo. Tai ne tik remiasi į pačią kainą, bet ir į kokybę. Na, ir kai norime geresnės kokybės, be abejo, ir kaina šiek tiek auga, kurią reikėtų skirti kelionės planavimui.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
