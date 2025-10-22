Pasiruošimas Kalėdoms prasideda: atskleidė, kiek kainuos miestų eglės – skirtumai milžiniški

„Šiais metais yra taikoma praėjusių metų kainodara ir Kalėdų eglutė kainuos 80 tūkst. eurų“, – Eltai komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Kauno Kalėdų eglės įžiebimo renginys kainuos 150 tūkst. eurų, pernai jam išleista 180 tūkst. eurų.
Šiemet, kaip pranešė savivaldybė, Kalėdų eglė grįžta į Rotušės aikštę, iš kurios dėl rekonstravimo darbų eglė buvo perkelta į Vienybės aikštę.
Kaip nurodė A. Augonė, antrus metus iš eilės bus puošiama natūrali eglė. Jos įžiebimo šventė planuojama lapkričio 22 d., o statymo darbai prasidės likus savaitei iki ceremonijos.
Klaipėdos miesto savivaldybė: eglutė nieko nekainuos
Klaipėdos miesto savivaldybė Eltai nurodė, jog jau dešimtąjį kartą natūralią miesto kalėdinę eglė dovanos žmonės, todėl ji savivaldybei nieko nekainuos.
„Kasmet iššūkiu tampančius pjovimo ir transportavimo darbus koordinuos ilgamečiai renginio partneriai „Klaipėdos želdiniai“, įmonė pasirūpina eglės pjovimu, transportavimu, pastatymu, miestui tai papildomai nekainuoja“, – komentavo savivaldybė.
„Eglės puošybai bus naudojamos šviečiančios girliandos, eglę papuoš „Klaipėdos paslaugos“, kurie paslaugas atlieka taip pat nemokamai“, – nurodė ji.
Anot savivaldybės, miesto kalėdinės programos sudarymo ir finansavimo klausimai dar sprendžiami. Jos duomenimis, pernai iš vietinio biudžeto buvo skirta 200 tūkst. eurų, padengusių kalėdinės eglės įžiebimo ceremonijos ir kitų renginių, čiuožyklos įrengimo išlaidas.
Savivaldybė nurodė, kad eglutės įžiebimo renginys vyks lapkričio 29 d., o pati eglė į Teatro aikštę atkeliaus likus maždaug 5–7 dienoms iki renginio.
Panevėžyje – investicijos į renginių kokybę
Panevėžio miesto savivaldybė skelbia, jog šventiniam pasiruošimui bus skiriama apie 121 tūkst. eurų – 48 tūkst. eurų kalėdinės eglės puošimui ir šiek tiek daugiau kaip 73 tūkst. eurų miesto viešųjų erdvių dekoravimui. Praėjusiais metais savivaldybė skelbė, jog Kalėdų eglės ir miesto papuošimas kainavo apie 130 tūkst. eurų.
Kaip skelbia savivaldybė, šių metų kalėdinės eglės įžiebimo ceremonijai ir kitiems kalėdinio laikotarpio renginiams miesto centre bus skirta 25 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto. Pernai buvo išleista 17 tūkst. eurų.
Savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vyriausiosios specialistės Aušros Sipavičienės teigimu, šiemet didesnė suma numatyta stengiantis gerinti renginių kokybę.
„Apie išaugusias išlaidas kalbėti anksti, nes pinigai dar neišleisti. Skirta didesnė pinigų suma norint suteikti daugiau kalėdinių veiklų ir pagerinti renginių kokybę“, – Eltai raštu komentavo ji.
Pasak savivaldybės atstovės, miesto Laisvės aikštėje stovės natūrali eglė. Jos gabenimo ir statymo darbai numatyti lapkričio 25 d., įžiebimo šventė – lapkričio 28 d. Kaip nurodė A. Sipavičienė, šiuo metu planuojama įžiebimo šventė ir kiti renginiai, tačiau programa dar nėra skelbiama.
„Planuojama, kad ją sudarys edukacijos, muzikiniai pasirodymai, giesmės, staigmenos vaikams bei kalėdinė prekyba“, – komentavo ji.
Šiauliuose bus įžiebta gyventojų dovanota eglė
Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė komentavo, jog miesto Prisikėlimo aikštėje bus statoma gyventojų dovanota eglė. Vis tik, anot jos, 2 tūkst. eurų kainuos techninės jos paruošimo, papuošimo ir išvežimo paslaugos.
Savivaldybė nurodė, jog bendrai eglės ir jos aplinkos papuošimui šiemet planuojama išleisti 32 tūkst. eurų. Pernai buvo skirta 44,7 tūkst. eurų.
Mažės ir eglės įžiebimo koncerto programos išlaidos. Šiemet, pasak savivaldybės, reklamoms, LED ekranams, scenos parengimui ir įgarsinimo paslaugoms planuojama išleisti 48,9 tūkst. eurų, o meninės programos įgyvendinimui – 13,2 tūkst. eurų.
Pernai atitinkamai buvo išleista 58,9 tūkst eurų ir 29,9 tūkst. eurų.
„Kalėdinę programą sudarys specialiai sukurtas teatralizuotas Kalėdų eglės įžiebimo spektaklis, kuriame pasirodys miesto kolektyvai ir jų nariai. Po eglės įžiebimo bus atlikėjo koncertas“, – Eltai teigė D. Kinčinaitienė.
Kalėdų eglės įžiebimas planuojamas gruodžio 6 d. miesto Prisikėlimo aikštėje. Žaliaskarę planuojama pastatyti gruodžio 1 d., jos ir aplinkos puošybos darbai numatyti gruodžio 2–4 d.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas nurodė, kad visos detalės apie Vilniaus „Kalėdos sostinėje“ programą, kaip ir kasmet, bus pristatytos likus maždaug savaitei iki kalėdinės eglės įžiebimo.
Įžiebimo šventė sostinėje planuojama lapkričio 29 d.