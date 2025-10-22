Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šių vietų lėktuve venkite: ekspertai įspėja – ten sėdint skrydis tampa tikru išbandymu

2025-10-22 11:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 11:05

Dauguma žmonių bent kartą yra patyrę nemalonumų skrydžio metu. Nesvarbu, ar tai dėl nepatogumų, kitų keleivių elgesio ar ko nors kito, tai gali sugadinti kelionę ar atostogas. Naujienų portalas „express.co.uk“ nusprendė paklausti keleto ekspertų, kurios vietos lėktuve yra blogiausios ir visi ekspertai pataikė vienodą nuomonę.

Lėktuvo salonas (nuotr. SCANPIX)

Dauguma žmonių bent kartą yra patyrę nemalonumų skrydžio metu. Nesvarbu, ar tai dėl nepatogumų, kitų keleivių elgesio ar ko nors kito, tai gali sugadinti kelionę ar atostogas. Naujienų portalas „express.co.uk“ nusprendė paklausti keleto ekspertų, kurios vietos lėktuve yra blogiausios ir visi ekspertai pataikė vienodą nuomonę.

REKLAMA
0

Visi ekspertai vieningai tvirtina, kad blogiausia vieta lėktuve yra pati paskutinė, arba kelios paskutinės eilės – ypač, jei per skrydį norite pailsėti, jaustis patogiai ir atsipalaiduoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Labiausiai juntama turbulencija

Nicholas Smithas, „Thomas Cook“ kelionių agentūros skaitmeninės rinkodaros direktorius, įspėjo, kad visi, kurie jautriai reaguoja į turbulenciją, turėtų vengti šių vietų.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pažymėjo: „Sėdynės pačioje galinėje eilėje paprastai yra mažiau pageidaujamos. Jos yra arti virtuvės ir tualetų, aptarnavimas gali būti lėtesnis, maisto pasirinkimas gali būti ribotas, be to, tai yra vieta, kurioje turbulencija jaučiami stipriausiai.“

REKLAMA

Jis taip pat pabrėžė, kaip svarbu yra žinoti, ko nori ir užsisakyti geresnę vietą perkant skrydžio bilietus. Tai dažnai kainuoja, bet jei nerimaujate dėl geros vietos, tikėtina, kad tai bus verta pinigų.

 „Iš anksto apgalvoti savo prioritetus taip pat yra svarbu – nervingi keleiviai jausis patogiau virš sparnų, tie, kurie turi trumpą persėdimą, turėtų rinktis priekinę eilę prie praėjimo, o poros, užsisakančios tris vietas iš eilės, gali užsisakyti vietas prie lango ir prie praėjimo, palikdamos vietą per vidurį laisvą, kad turėtų daugiau erdvės“, – pridūrė ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA

Geriausia vieta lėktuve

Jo nuomonei pritarė ir patyrusi keliautoja ir kelionių tinklaraščio „The Gap Decaders“ įkūrėja Izzy Nicholls.

„Geriausia vengti vietų gale. Jos paprastai yra triukšmingesnės dėl artumo varikliui ir garso virtuvėje, be to, jūs būsite vieni iš paskutiniųjų, kurie įlips į lėktuvą ir iš jo išlips“, – sakė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, norint kelionę praleisti ramiai, lėktuvo priekinė dalis yra geriausia vieta sėdėti. I. Nicholls pridūrė: „Keliautojai, norintys ramesnės kelionės, turėtų užsisakyti vietas lėktuvo priekyje. Ši zona yra toliau nuo tualetų ir intensyvaus eismo, todėl jūs patirsite mažiau trukdžių“.

Ji taip pat pridūrė, kad pasirinkus vietą prie praėjimo, kelionės metu patogiau ištiesti kojas bei atsistoti niekam nesutrukdžius.

„Pasirinkite šias vietas, kad ilgos kelionės būtų patogesnės ir sumažintumėte judėjimo poveikį“, – sakė patyrusi keliautoja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų