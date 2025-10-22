Šių vietų lėktuve venkite: ekspertai įspėja – ten sėdint skrydis tampa tikru išbandymu

Visi ekspertai vieningai tvirtina, kad blogiausia vieta lėktuve yra pati paskutinė, arba kelios paskutinės eilės – ypač, jei per skrydį norite pailsėti, jaustis patogiai ir atsipalaiduoti.
Labiausiai juntama turbulencija
Nicholas Smithas, „Thomas Cook“ kelionių agentūros skaitmeninės rinkodaros direktorius, įspėjo, kad visi, kurie jautriai reaguoja į turbulenciją, turėtų vengti šių vietų.
Jis pažymėjo: „Sėdynės pačioje galinėje eilėje paprastai yra mažiau pageidaujamos. Jos yra arti virtuvės ir tualetų, aptarnavimas gali būti lėtesnis, maisto pasirinkimas gali būti ribotas, be to, tai yra vieta, kurioje turbulencija jaučiami stipriausiai.“
Jis taip pat pabrėžė, kaip svarbu yra žinoti, ko nori ir užsisakyti geresnę vietą perkant skrydžio bilietus. Tai dažnai kainuoja, bet jei nerimaujate dėl geros vietos, tikėtina, kad tai bus verta pinigų.
„Iš anksto apgalvoti savo prioritetus taip pat yra svarbu – nervingi keleiviai jausis patogiau virš sparnų, tie, kurie turi trumpą persėdimą, turėtų rinktis priekinę eilę prie praėjimo, o poros, užsisakančios tris vietas iš eilės, gali užsisakyti vietas prie lango ir prie praėjimo, palikdamos vietą per vidurį laisvą, kad turėtų daugiau erdvės“, – pridūrė ekspertas.
Geriausia vieta lėktuve
Jo nuomonei pritarė ir patyrusi keliautoja ir kelionių tinklaraščio „The Gap Decaders“ įkūrėja Izzy Nicholls.
„Geriausia vengti vietų gale. Jos paprastai yra triukšmingesnės dėl artumo varikliui ir garso virtuvėje, be to, jūs būsite vieni iš paskutiniųjų, kurie įlips į lėktuvą ir iš jo išlips“, – sakė ji.
Anot jos, norint kelionę praleisti ramiai, lėktuvo priekinė dalis yra geriausia vieta sėdėti. I. Nicholls pridūrė: „Keliautojai, norintys ramesnės kelionės, turėtų užsisakyti vietas lėktuvo priekyje. Ši zona yra toliau nuo tualetų ir intensyvaus eismo, todėl jūs patirsite mažiau trukdžių“.
Ji taip pat pridūrė, kad pasirinkus vietą prie praėjimo, kelionės metu patogiau ištiesti kojas bei atsistoti niekam nesutrukdžius.
„Pasirinkite šias vietas, kad ilgos kelionės būtų patogesnės ir sumažintumėte judėjimo poveikį“, – sakė patyrusi keliautoja.
