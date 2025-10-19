Panika 10 kilometrų aukštyje: lėktuvo salone kilo gaisras

Aviakompanija teigia, kad bagažas tuo metu buvo laikomas rankinio bagažo lentynoje, o įgulos nariai greitai sureagavo į situaciją. Iš karto nebuvo aišku, ar užsidegusi baterija buvo įrenginyje, ar atsarginė.
Socialiniuose tinkluose pasklido įvykio vaizdo įrašas. Matyti, kaip liepsnoja rankinio bagažo lentyna, o dūmai plinta po saloną ir kelia paniką keleiviams.
🔥Power bank bursts into flames mid-flight
A power bank caught fire mid-air on a China-based Airbus A321 flying from Hangzhou to Seoul. The blaze started in an overhead bin at an altitude of 10 km, quickly filling the cabin with smoke.
Lėktuvui teko atlikti avarinį nusileidimą Šanchajaus Pudongo tarptautiniame oro uoste. Oro linijų bendrovė teigia, kad niekas nenukentėjo.
Gaisras įvyko praėjus keliems mėnesiams po to, kai Kinija įvedė draudimą lėktuvuose gabenti kai kurias nešiojamas baterijas. Draudimas, kuris įsigaliojo birželio mėnesį, buvo įvestas po to, kai reguliavimo institucija įspėjo apie didėjantį baterijų keliamą pavojų skrydžiams.
Dėl galimo gaisro pavojaus pastaraisiais metais buvo atšauktos milijonai ličio baterijų, kurios yra naudojamos kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, įkrovikliuose ir elektroninėse cigaretėse.
