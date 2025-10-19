Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Panika 10 kilometrų aukštyje: lėktuvo salone kilo gaisras

2025-10-19 12:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-19 12:57

Šeštadienį skrydžio iš Kinijos miesto Hangdžou į Inčoną (Pietų Korėja) metu keleivio rankiniame bagaže užsidegė ličio baterija, rašo „The News York Times“. Incidentas įvyko „Air China“ aviakompanijos lėktuvui skrendant maždaug 10 kilometrų aukštyje.

Panika 10 kilometrų aukštyje: lėktuvo salone kilo gaisras (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Šeštadienį skrydžio iš Kinijos miesto Hangdžou į Inčoną (Pietų Korėja) metu keleivio rankiniame bagaže užsidegė ličio baterija, rašo „The News York Times“. Incidentas įvyko „Air China“ aviakompanijos lėktuvui skrendant maždaug 10 kilometrų aukštyje.

REKLAMA
1

Aviakompanija teigia, kad bagažas tuo metu buvo laikomas rankinio bagažo lentynoje, o įgulos nariai greitai sureagavo į situaciją. Iš karto nebuvo aišku, ar užsidegusi baterija buvo įrenginyje, ar atsarginė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose pasklido įvykio vaizdo įrašas. Matyti, kaip liepsnoja rankinio bagažo lentyna, o dūmai plinta po saloną ir kelia paniką keleiviams.

REKLAMA
REKLAMA

Lėktuvui teko atlikti avarinį nusileidimą Šanchajaus Pudongo tarptautiniame oro uoste. Oro linijų bendrovė teigia, kad niekas nenukentėjo.

Gaisras įvyko praėjus keliems mėnesiams po to, kai Kinija įvedė draudimą lėktuvuose gabenti kai kurias nešiojamas baterijas. Draudimas, kuris įsigaliojo birželio mėnesį, buvo įvestas po to, kai reguliavimo institucija įspėjo apie didėjantį baterijų keliamą pavojų skrydžiams.

Dėl galimo gaisro pavojaus pastaraisiais metais buvo atšauktos milijonai ličio baterijų, kurios yra naudojamos kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, įkrovikliuose ir elektroninėse cigaretėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų