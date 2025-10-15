Naujos taisyklės lėktuvuose: šiuo daiktu naudotis nebeleidžia

Kaip skelbta anksčiau, keleiviai nebegali lėktuve įkrauti savo įrenginių naudodami nešiojamus įkroviklius. Nešiojamas baterijas galima turėti tik rankiniame bagaže, o lėktuvo salone jas reikia laikyti matomoje vietoje. Šis draudimas įvestas dėl didėjančio susirūpinimo ličio baterijų saugumu lėktuvuose.
Nešiojamų įkroviklių keliamas pavojus
JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) paskelbė atnaujintą saugumo pranešimą dėl 50 incidentų, susijusių su maitinimo baterijomis lėktuvuose.
FAA teigimu, „ličio baterijos, laikomos bagaže ar rankiniame krepšyje, gali būti sunkiai pastebimos. Dėl to skrydžio metu gali vėluoti gaisro aptikimas ir gesinimo priemonių taikymas, o tai didina saugos riziką.“
Panašios taisyklės jau taikomos daugybėje avialinijų. Pirmoji pasaulyje „Air Busan“ uždraudė naudoti išorinius akumuliatorius po kilusio gaisro viename iš skrydžių sausio mėnesį. Sugedęs nešiojamas įkroviklis privertė nutraukti skrydį dėl patirtos žalos, tačiau, laimei, niekas nenukentėjo.
Naujos taisyklės galioja skrydžiams „Cathay Pacific“, „Emirates“, „Singapore Airlines“, „Eva Air“, „Thai Airways“, „Air Asia“, „Tigerair“ bei „Starlux“ oro linijose.
