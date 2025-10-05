Stiuardesė atskleidė 1 daiktą, kurį nuolat vagia keleiviai: nesupranta, kam jo prireikia

Kaip rašo naujienų portalas „Daily Star“, keleiviai itin dažnai išsineša skrydžio saugos korteles – informacinius lapus, kuriuose pateikiamos avarinės evakuacijos ir saugos instrukcijos.
Kolekcionieriai jas tiesiog vagia
Kaylee vaizdo įraše parodė sėdynės kišenėlę be kortelės ir paaiškino, kad taip iškart atpažįsta, jog tarp keleivių buvo aviacijos entuziastas.
„Kai tik pamatau, kad kortelės nėra, žinau – skrido vienas iš tų AvGeeks. Jie kolekcionuoja tokias korteles, perka jas „eBay“ ir keičiasi tarpusavyje“, – pasakojo Kaylee.
Pasak jos, dėl to įgula visada turi papildomų atsargų, nes kiekvienas keleivis privalo turėti saugos kortelę – be jos lėktuvas negali pakilti.
Internete – šimtai pripažinimų
Kaip rašo „Daily Star“, vaizdo įrašas surinko daugiau nei 15 tūkst. peržiūrų ir sulaukė daugybės komentarų.
Vienas vartotojas prisipažino:
„Tikrai ne aš… ir tikrai ne ta dėžė su 200 kortelių.“
Kitas rašė:
„Nemeluosiu, pasiimu saugos kortelę kaskart, kai skrendu naujomis oro linijomis.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!