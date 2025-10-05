Kalendorius
Tik 1 proc. žmonių pastebi, kas šioje nuotraukoje ne taip: ar jūs tarp jų?

Socialiniuose tinkluose plinta keista nuotrauka, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai įprasta – žmonių grupė laukia autobuso lietingą dieną. Tačiau, kaip teigia „TikTok“ naudotojas HecticNick, tik vienas procentas žmonių sugeba pamatyti, kas šiame paveiksle ne taip.

Ar matote, kas šiame paveikslėlyje ne taip? Pavyksta tik akyliausiems (nuotr. stop kadras)

1

Kaip rašo naujienų portalas „The Sun“, nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo normalu, atidesni internautai pastebėjo detalę, kuri dabar verčia ginčytis tūkstančius socialinių tinklų vartotojų.

Atrodo įprasta, kol nepastebi smulkmenos

Nuotraukoje matyti grupė žmonių, stovinčių lietuje ir laikančių skėčius.

„Tik vienas procentas žmonių pastebi klaidą – tai ne taip paprasta“, – sakė „TikTok“ kūrėjas HecticNick.

Jei patys neatspėjote, komentatoriai internete greitai atskleidė paslaptį. Vienas iš jų rašė: „Po skėčiais matosi balos, nors žmonės neturėtų būti šlapi.“

Tačiau daugiausia dėmesio sulaukė moteris su raudona suknele.

Moteris su raudona suknele – keisčiausias akcentas

„Moteris su raudona suknele neturi skėčio, bet vis tiek neatrodo sušlapusi“, – pastebėjo vienas komentatorius. Pasirodo, atrodo, lyg ji laikytų skėtį, tačiau iš tiesų šis priklauso už jos stovinčiam žmogui. Būtent dėl šio vizualinio efekto žiūrovams susidaro įspūdis, kad lietus jos visai nepaliečia.

Diskusijos internete netyla

Vaizdo įrašas „TikTok“ tinkle tapo tikra sensacija – sulaukė daugiau nei 27 tūkst. komentarų ir per 182 tūkst. „patinka“ paspaudimų.

Visgi kai kurie internautai įsitikinę, kad paslaptis slypi dar giliau:

„Man atrodo, keisčiausia, kad čia visai nėra kelio“, – rašė vienas vartotojas.

Kiti ginčijosi, ar nuotrauka apskritai reali, ar tiesiog išradingai surežisuota optinė iliuzija.

Nors nuotrauka atrodo paprasta, joje slypinti iliuzija rodo, kaip lengvai mūsų akys gali suklysti. Šis atvejis dar kartą primena, kad net kasdieniame vaizde galima rasti paslapčių, kurios sužadina milijonus smalsių žvilgsnių.

