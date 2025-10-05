Radži Mokytojų dienos proga pasidalijo jautriais žodžiais mylimai moteriai

Žinomas dainininkas ne tik pasveikino visus mokytojus, bet ir ypatingus žodžius skyrė savo mamai, padėjusiai jam atrasti kelią į muziką.
„Brangi mama, sveikinu su Mokytojų diena! Ačiū už žinias ir duris į muzikinį pasaulį! Kuo didžiausios tau sveikatos! Ir visus savo mokytojus su jūsų diena! Ačiū jums už viską!“ – rašė Radži savo įraše.
Gerbėjai komentaruose negailėjo šiltų žodžių, linkėdami atlikėjui ir jo mamai sveikatos bei meilės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!