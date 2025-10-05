Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Radži Mokytojų dienos proga pasidalijo jautriais žodžiais mylimai moteriai

2025-10-05 10:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 10:29

Atlikėjas Radži Aleksandrovič Khristov socialiniuose tinkluose pasidalijo šiltu įrašu, skirtu Mokytojų dienai.



1

Žinomas dainininkas ne tik pasveikino visus mokytojus, bet ir ypatingus žodžius skyrė savo mamai, padėjusiai jam atrasti kelią į muziką.

Radži Aleksandrovičius
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovičius

„Brangi mama, sveikinu su Mokytojų diena! Ačiū už žinias ir duris į muzikinį pasaulį! Kuo didžiausios tau sveikatos! Ir visus savo mokytojus su jūsų diena! Ačiū jums už viską!“ – rašė Radži savo įraše.

Gerbėjai komentaruose negailėjo šiltų žodžių, linkėdami atlikėjui ir jo mamai sveikatos bei meilės.

