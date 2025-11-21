Uostamiestyje moteris peiliu užpuolė vyrą

Uostamiestyje ketvirtadienio vakarą moteris peiliu sužalojo vyrą, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 20.22 val. Paryžiaus Komunos gatvėje, bute, konflikto metu moteris (gim. 1985 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1972 m.).
Pastarasis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Neblaivi (3,35 prom.) įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
