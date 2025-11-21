 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Uostamiestyje moteris peiliu užpuolė vyrą

2025-11-21 09:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 09:26
Policija (nuotr. 123rf.com)
Uostamiestyje ketvirtadienio vakarą moteris peiliu sužalojo vyrą, pranešė policija.

Policijos departamento duomenimis, apie 20.22 val. Paryžiaus Komunos gatvėje, bute, konflikto metu moteris (gim. 1985 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1972 m.).

Pastarasis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. 

Neblaivi (3,35 prom.) įtariamoji uždaryta į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

