  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis paviešino į mitingą vyksiančių vaikų vardus ir pavardes: liberalai kreipsis į prokuratūrą

2025-11-21 09:17
2025-11-21 09:17

Kultūros asamblėjos mitingo išvakarėse valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui socialiniame tinkle „Facebook“ sukritikavus ir paviešinus į renginį ketinančių važiuoti vaikų vardus ir pavardes, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad jos vedama partija dėl tokių „aušriečio“ veiksmų kreipsis į teisėsaugą. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila

Kultūros asamblėjos mitingo išvakarėse valdančiosios „Nemuno aušros" lyderiui Remigijui Žemaitaičiui socialiniame tinkle „Facebook" sukritikavus ir paviešinus į renginį ketinančių važiuoti vaikų vardus ir pavardes, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad jos vedama partija dėl tokių „aušriečio" veiksmų kreipsis į teisėsaugą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar buvo toks simbolinis sutapimas. Vaiko teisių gynimo diena, o Remigijus Žemaitaitis ta proga paviešino vardus ir pavardes moksleivių, kurie ketina dalyvauti pilietiškumo pamokoje, su tokiais ne pernelyg pridengtais grasinimais. Čia, man rodos, akivaizdu, kad ne vienas teisės aktas yra pažeidžiamas. Liberalai ta proga kreipsis į prokuratūrą, į teisėsaugą, nes ir duomenų atskleidimas, netgi persekiojimas už pažiūras, nukreiptas į nepilnamečius – štai čia yra kasdienybė šios koalicijos,“ – penktadienį „Žinių radijui“ komentavo V. Čmilytė-Nielsen.

„Kultūros bendruomenės protestas išaugo į didesnį reiškinį ir čia jau eina kalba apie dugnus, kurie yra pramušinėjami šios koalicijos, o jų pasitaiko kasdien,“ – dėstė ji. 

R. Žemaitaitis ketvirtadienio vakarą socialinio tinklo paskyroje piktinosi vaikais, ketinančiais vykti į penktadienio mitingą bei paviešino jų vardus bei pavardes. Vis dėlto politikas vėliau įrašą pakoregavo, paslėpdamas moksleivių asmens duomenis.

„(Ne)kultūrininkai – baubikai pasitelkę mokinius ryt vyksta į sostinę Vilnių baubti, langų daužyti, cypti ir švilpti. Toli Lietuva eis su šiais (ne)kultūrininkai – baubikais, kai vaikai dalyvaus tokiuose akcijose. Prof. V. Landsbergis. Iš kokio ten KGBYYYNO jie susirinko!“, – socialiniame tinkle rašė jis. 

„Smalsu darosi, ką galvoja vaikų tėvai ir švietimo skyriai, kur vaikų teisių apsaugos tarnybos, kurios sugeba gimusius kūdikius atimti, bet tampomų vaikų nemato“, – teigė jis. 

Anot Liberalų sąjūdžio pirmininkės, jei ne protestuojantys kultūros atstovai, situacija Kultūros ministerijoje nebūtų pasikeitusi. Todėl, kaip pabrėžia ji, kultūrininkų judėjimas yra itin svarbi pilietinės visuomenės 

„Pilietinė kontrolė – ji labai reikalinga socialdemokratams. Jeigu ne pilietinės visuomenės aktyvumas, būtų ir ministras Ignotas (Adomavičius – ELTA) ir viceministras (Aleksandras – ELTA) Brokas ir dar įvairiausių viceministrų su įvairiu bagažu. Mes netgi nežinome, kiek kandidatūrų svarstymo stadijoje buvo atmesta bijant aštrios pilietinės visuomenės reakcijos. Manau, kad jų buvo tikrai ne viena,“ – „Žinių radijui“ komentavo politikė. 

„Kultūrininkų judėjimas, aktyvumas, pilietinės visuomenės aktyvumas yra labai reikalingas. Tai yra vienas iš tų laukų, kuris palaiko mūsų visuomenę, mūsų demokratiją, brėžia perspektyvą į ateitį, nes dabartis atrodo tamsokai“, – dėstė ji.

Kaip skelbta, penktadienį prie Seimo kultūros asamblėja organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“. Juo bus užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. 

Mitinge dalyvaus ne tik kultūros, bet ir kitų sektorių atstovai, jaunimas. 

Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė renginio išvakarėse Eltai sakė, kad planuoja apsilankyti mitinge. Politikė pabrėžė, kad toliau bandys ieškoti dialogo su protestuojančia kultūros bendruomenė. Savo ruožtu mitingo organizatoriai kviečia atvykti ir kitus politikus. 

ELTA primena, kad ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. Tai sukėlė svarstymų, kad galbūt Kultūros ministerijos komandos formavime galėjo dalyvauti anksčiau šią ministeriją valdę „aušriečiai“.

UFFO
UFFO
2025-11-21 09:29
vaikai jau yra kulturininkai kuriems rupi kulturos ministerija :DD baikit nemanau
Atsakyti
p
p
2025-11-21 09:39
Lošt vaikų korta yra žema. Jūs dar pasakykit, kad vaikai patys parodė iniciatyvą sudalyvauti mitinge :).
Atsakyti
siaip
siaip
2025-11-21 09:29
na,su Zemaitaiciu,paprastu zmoniu gyneju,viskas aisku..Bet ir vaiku nereiktu itraukt i mitingus ir pan. ...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (34)
