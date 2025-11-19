TV3 Žinios. Atveriame sieną su Baltarusija; Žemaitaičio ultimatumai; Šilutėje užkrėstas vanduo

Remigijus Žemaitaitis vėl sviedė naujų ultimatumų socdemams – jei nebus atliktas auditas krašto apsaugos sistemoje, jis su „aušriečiais“ trauksis iš koalicijos. R. Žemaitaitis nenurimsta ir dėl rekodinio gynybos biudžeto, vadina jį pertekliniu, esą koalicijoje partneriai sutarė tik dėl iki 5 procentų. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius rėžia: jei socdemai turės rinktis tarp R. Žemaitaičio ir didesnio procento gynybai, atsisveikins su „Nemuno aušra“.
Šilutėje iš prekybos centrų lentynų žmonės šluoja vandenį. Paaiškėjo, kad iš maišytuvų bėgantis vanduo užkrėstas viduriavimą ir vėmimą sukeliančiomis žarnyno lazdelėmis. Užkrėstas vanduo pasiekia 18 tūkst. gyventojų, tarp jų ir ligoninę, mokyklas bei vaikų darželius.
