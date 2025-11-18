TV3 Žinios. Lietuva atvers sieną su Baltarusija?; Skandalas dėl paimto naujagimio; Pajūry – lapių įžūlumas

Precedento neturintis skandalas Klaipėdos universiteto ligoninėje – vaiko teisių specialistai iš tėvų jėga išplėšė lapkričio 9-tą gimusį naujagimį. Pagrindinis motyvas, esą mažylis atsidūrė nesaugioje aplinkoje. Šiandien specialistai prisidengdami asmens duomenų apsaugos įstatymu, detalių plačiau nekomentuoja, bet kartoja tą patį – naujagimiui likti su svetimu globėju saugiau nei su mama ir tėvu. Tiesa, tarnyba visgi žada tirti ir savo darbuotojų veiksmus – ar jie neviršijo įgaliojimų jėga paimdami mažylį iš tėvų, iki galo neišaiškinę jiems, kas vyksta.
Kuršių Nerijoje lapės kaip reikiant suįžūlėjo – visiškai nebebijo žmonių. Kaulydamos maisto jos jau kone leidžiasi paglostomos. Žmonėms pramoga, tačiau gamtininkai įspėja – maitindami lapes tautiečiai joms kenkia, o ir patys gali užsikrėsti parazitais.
Visas TV3 Žinias stebėkite tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.