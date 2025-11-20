 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė dalyvaus kultūrininkų mitinge: „Ieškosime tų išeities taškų“

2025-11-20 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 11:55

Kultūros asamblėjai penktadienį organizuojant mitingą prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje, jame žada apsilankyti ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Be to, politikė teigia dar šiandien susiklosčiusią padėtį kultūros bendruomenėje aptarsianti su iniciatyvinės grupės nariai. 

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kultūros asamblėjai penktadienį organizuojant mitingą prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje, jame žada apsilankyti ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Be to, politikė teigia dar šiandien susiklosčiusią padėtį kultūros bendruomenėje aptarsianti su iniciatyvinės grupės nariai. 

1

 „Taip, ketinu“, – paklausta ar ketina ateiti į rytojaus mitingą teigė politikė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes šiandien susitinkame su iniciatyvine grupe pokalbiui, padiskutuosime ir ieškosime tų išeities taškų, kaip greičiau tą situaciją išspręsti ir pradėti dirbti“, – ketvirtadienį Seime komentavo V. Aleknavičienė. 

Kaip skelbta, nepaisant to, kad į Kultūros ministerijos vadovus buvo paskirta socialdemokratų atstovė, protestuojanti bendruomenė nežada nutraukti akcijų ir penktadienį organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“, kuris vyks Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo. 

Akcija vainikuos Kultūros asamblėjos protesto mėnesį „Mes esame kultūra“. 

Be to, kultūros bendruomenė veiklą žada tęsti ir toliau. Anot jų Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu, o protestuojančios bendruomenės reikalavimai nėra išpildyti šimtu procentu, nes nėra aišku, ar Kultūros ministerijoje tikrai nebus „aušriečių“ atstovų.

Į kultūros ministres paskirta V. Aleknavičienė ne kartą kartojo, kad jos politinėje komandoje nebus „aušriečių“ ar su šia partija susijusių asmenų. Be to, politikė teigė kovosianti dėl pakankamo biudžeto kultūrai. 

ELTA primena, kad socialdemokratė ir anksčiau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. Tai sukėlė svarstymų, kad galbūt Kultūros ministerijos komandos formavime galėjo dalyvauti anksčiau šią ministeriją valdę „aušriečiai“

