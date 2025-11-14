Aleknavičienė pirmąkart susitiko su kultūros atstovais: davė jiems pažadą

„Mano pažadas yra kovoti, stengtis (...), kad tikrai reikia šitų pinigų. Svarbiausia turbūt čia jau kalbėti, kas mūsų laukia ateityje, kokios neigiamos pasekmės gali atsirasti ateityje būtent mažinant biudžetą kultūros sektoriuje“, – žurnalistams penktadienį kalbėjo kultūros ministrė.
Trimečiame 2026–2028 metų biudžeto projekte kultūros sektoriui numatomas 56 mln. eurų finansavimo mažėjimas. Tuo tarpu Kultūros asociacijos atstovai prašo 15 proc. padidinti kultūros sričiai numatomą finansavimą ir pabrėžia, jog „tai tikrai yra labai minimali prašoma riba“.
„Per tris metus 56 milijonai eurų minus (biudžete – BNS). Tai yra tikrai kritinis ir netoleruotinas absoliučiai požiūris į kultūrą. (...) Kultūros darbuotojai, kultūros kūrėjai ir nepriklausomi kūrėjai, jie kuria už labai menkas lėšas, labai reikšmingus kūrinius sukuria ir tikrai garsina mūsų šalį, galvoti, kad dar galima kažkur čia sutaupyti, yra tiesiog nebeįmanoma“, – sakė Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadovė Edita Sabalionytė.
„Vyriausybės programoje yra labai daug skiriama dėmesio kultūrai, kultūros nuostatų yra įtrauktų nemažai, bet visam tam reikia finansavimo, neužtenka deklaracijų, reikia investicijų ir rimtų“, – pridūrė ji.
