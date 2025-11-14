Arūnas Gelūnas susitiko su naująja kultūros ministre: man palengvėjo

„Iš trijų žmonių anksčiau buvau girdėjęs, kad Vaida Aleknavičienė yra adekvatus, maloniai ir konstruktyviai bendraujantis žmogus. Eidamas susitikti su ministre galvojau sau, kad tokios savybės gerai, bet, ko gero, jų dar toli gražu nepakanka būti sėkminga kultūros ministre – tarsi reikia dar ir kitų kompetencijų. Po susitikimo galiu konstatuoti, kad man palengvėjo. Ministrė pasirodė puikiai dalykiniuose reikaluose besigaudanti viešojo administravimo ir politikos profesionalė, o tai jau labai nebloga pirma paraiška būsimam konstruktyviam darbui“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Gelūnas.
Be to, LNDM vadovas patikino su ministre sutaręs, kad Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija, kuriai jis pirmininkauja, grįš posėdžiauti į Kultūros ministerijos patalpas.
Taip pat A. Gelūnas teigia su V. Aleknavičiene aptaręs jos politinės komandos formavimą. Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis, susidaro įspūdis, kad ministrė šiuo klausimu turi aiškią poziciją ir gebės atsispirti spaudimui.
„Žinoma, palietėme ir klausimą, ar ministrė liks atspari galimiems siūlymams į komandą įtraukti galimai „Nemuno aušros“ peršamą atstovą. Pasirodė, kad Vaida Aleknavičienė turi, čia tik mano įspūdis, vidinės tvirtybės tokiems siūlymams atsispirti. Žinoma, reikia kiek palaukti, kol komanda bus galutinai suformuota“, – socialiniame tinkle dėstė LNDM vadovas.
„Man patiko ir tai, kad ministrė Aleknavičienė nesistengė manęs perkalbėti dėl dalyvavimo lapkričio 21-sios mitinge, o pasakė, jog, jos manymu, gimstantis pilietinis judėjimas tarsi išpildo seną pedagogų svajonę pažadinti jaunimo pilietiškumą“, – tęsė jis.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį tikino, kad savo duotą pažadą dėl kultūros ministro ji išlaikė, paskirdama į šias pareigas bendrapartietę.
Tuo metu kultūros bendruomenė nuo savo reikalavimų neatsitraukia ir lapkričio 21 d. organizuoja mitingą prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje.
