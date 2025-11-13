 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaida Aleknavičienė apie „Nemuno aušrą“: nemėgstu viešai drabstytis purvu

2025-11-13 09:18 / šaltinis: BNS
2025-11-13 09:18

Iš „aušriečių“ susigrąžintos Kultūros ministerijos vadovė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė sako, kad jai nėra priimtina „viešai drabstytis purvu“.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Iš „aušriečių" susigrąžintos Kultūros ministerijos vadovė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė sako, kad jai nėra priimtina „viešai drabstytis purvu".

12

Taip ji kalbėjo paklausta apie koalicijos partnerių veiksmus ir komentarus.

V. Aleknavičienės teigimu, po rinkimų socialdemokratai manė, jog didelio visuomenės pasitikėjimo sulaukusi „Nemuno aušra“ turi būti įtraukta į valstybės valdymą tikintis, kad „situacija pagerės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, daugelis iš mūsų tikėjome, kad situacija pagerės, kad mes visi galėsime susitelkti ir dirbti mūsų valstybės labui, pamiršę kažkokius savo ar tai principus, ar tai norą nuolatos daryti politinį šou“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ministrė.

„Bet šiandien matome, kad situacija yra pasikeitusi ir nemažai žmonių yra nusivylusių šia partija, aštriais pirmininko pasisakymais. Tai mano pozicija yra tokia, kad viešai eteryje drabstytis purvu... Aš to nemėgstu daryti“, – pridūrė ji.

V. Aleknavičienės teigimu, „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje yra didelis iššūkis.

„Šiandien aš manau, kad mes turime nemažai rimtų reikalų“, – kalbėjo ministrė.

Kita vertus, ji pabrėžė norinti baigti „vertinti vienus ar kitus ir susikoncentruoti į darbą“, sprendžiant problemas kultūros sektoriuje.

Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra pateikta Socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Bet kokių „aušriečių“ atstovų darbui ministerijoje besipriešinanti kultūros bendruomenė trečiadienį vykusioje šeštoje Kultūros asamblėjoje nutarė, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.

V. Aleknavičienė tvirtino, kad jos komandoje „aušriečių“ atstovų nebus.

Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūrininkų žada prisidėti įvairių sektorių atstovai, tarp jų – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai.

