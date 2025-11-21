Liberalų sąjūdžio lyderė apie kontrabandinius balionus: turiu abejonių, ar šis balionų klausimas nenuvers Vyriausybės

„Yra siunčiama labai daug prieštaringų signalų: vieną dieną yra sakoma, kad mes pasiruošę savo jėgomis ir numušinėti balionus, mūsų priemonės veikia, o tos pačios dienos vakare matome naują porciją (balionų – ELTA) ir viskas įsijungia per nauja“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Darbo dar yra labai daug ir turiu abejonių, ar šis balionų klausimas nenuvers šios Vyriausybės ir ar po kiek mėnesių neturėsime žiūrėti į naujos socdemų Vyriausybės formavimą. Tai, kaip situacija atrodo dabar – ji atrodo gana beviltiškai“, – akcentavo ji.
Savo ruožtu pati politikė susiklosčiusią situaciją laiko Ministrų kabineto fiasko.
„Tai yra akivaizdus ir absoliutus šios Vyriausybės fiasko, susidūrus su hibridine ataka. Šios Vyriausybės veiksmų nepatirtimi vadinti nesigauna, čia, greičiau, yra žioplumas. Tą žioplumą matome ne tik mes viduje, bet mato ir priešiški režimai“, – tikino liberalė.
„Reikia dvigubinti pastangas ir kalbantis su mūsų artimiausiais kaimynais regione, su mūsų partneriais Europoje. Šioje vietoje yra žeminantis pralaimėjimas ir silpnumo ženklas“, – pabrėžė ji.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalio mėnesį, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, jie atidaryti vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
„Aušriečiai“ iš koalicijos galėtų trauktis artėjant rinkimams
Tuo metu kalbėdama apie galimą koalicijos griūtį, politikė svarstė, kad „Nemuno aušra“ valdančiųjų gretas gali palikti rinkiminių laikotarpiu, jei tai šiai politinei jėgai atrodys naudinga.
„Manau, kad tikslas yra, kad ta tema visą laiką suktųsi eteryje, kad būtų daug spėlionių dėl to, ar trauksis, ar nesitrauks. (...) Jeigu yra giluminis noras ir matoma nauda iš tokio koalicinio bendradarbiavimo, tai, matyt, guma bus tempiama iki tol, kol bus rinkiminis laikotarpis. RInkiminiu laikotarpiu nulems kažkokie taktiniai sumetimai, iš kokios pozicijos patogiau eiti į rinkimus. (...) Manau, kad šituo vadovaujasi antrasis koalicijos partneris“, – dėstė V. Čmilytė-Nielsen.
Kaip skelbta, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį „Žinių radijuje“ pareiškė, kad, jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos.
Be to, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.
