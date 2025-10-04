Nerimą kelianti „Szon Patrol“ tendencija
„Szon Patrol“ tendencija apima socialinių tinklų profilių, kanalų ir grupių kūrimą, kur nepilnamečiai, dažniausiai mergaitės, yra vertinami ir klasifikuojami taip, kad taptų viešu pajuokos objektu.
Žodis „szon” (liet. paleistuvė) vartojamas pašiepti jaunas merginas dėl jų išvaizdos, aprangos ar elgesio. Vaikinai, apsirengę ryškiomis liemenėmis, vaikšto gatvėse, parduotuvėse ir kitose viešose vietose, ieškodami merginų ar moterų, kurios, jų nuomone, atrodo provokuojančiai. Tada be jų sutikimo jas filmuoja, o įrašus įkelia į socialinius tinklus, kur merginas užplūsta neapykantos komentarai.
Vaikų teisių gynėjų reakcija
Vaikų teisių ombudsmenė Monika Horna-Cieślak išreiškė susirūpinimą dėl galimų pražūtingų tokios veiklos pasekmių. Ji atkreipia dėmesį, kad „Szon Patrol“ veikimo mechanizmai gali turėti rimtų psichologinių padarinių jauniausiems interneto naudotojams.
Vaikų teisių tarnyba jau anksčiau ėmėsi iniciatyvų kovoti su neapykanta internete. Savo naujausioje apeliacijoje ji prašė „Meta“ ir „TikTok“ vadovų stebėti bet kokius „Szon Patrol“ tendencijos pasireiškimus socialinėje erdvėje. Tarnyba pabrėžė, kad labai svarbu, jog šis reiškinys neįsitvirtintų ir neplistų, todėl būtina imtis veiksmų, siekiant apriboti jo mastą ir galimas neigiamas pasekmes. Socialinių tinklų atstovai taip pat buvo paraginti imtis prevencinių priemonių tais atvejais, kai paskelbtas turinys gali sukelti stigmatizaciją, bendraamžių smurtą ar net bandymus nusižudyti.
Kaip rašo „Heraldo USA“, ši tendencija pradėjo plisti dar vasaros atostogų metu ir jau turi daugiau nei 10 tūkst. vaizdo įrašų. Pastaruoju metu „Szon Patrol“ plinta ne tik tarp vaikų – prie jos jungiasi ir suaugusieji.
Pasak šaltinio, trendas prasidėjo kaip pokštas, kai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas su „Szon Patrol“ ženklu ant automobilio.
„TikTok“ patyčių bumas
Tiesa, tokios patyčios nėra naujiena. BIRN atliko tyrimą Balkanų šalyse, kurio metu paaiškėjo, kad „TikTok” yra naudojamas visame regione siekiant tyčiotis iš moterų ir merginų už pačias paprasčiausias veiklas – fotografavimosi, vaizdo įrašų kūrimo.
Per keletą savaičių BIRN nustatė 427 vaizdo įrašus, paskelbtus nuo 2020 m. rugsėjo iki 2023 m. lapkričio, kuriuose merginos ir moterys buvo viešai žeminamos. Iš viso vaizdo įrašai buvo peržiūrėti daugiau nei 30 mln. kartų, kiekvienas iš jų sulaukė dešimčių, kartais šimtų įžeidžiančių komentarų.
Bausmė dėl išvaizdos
Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tik internete vykstančios patyčios, jos vis dėlto primena kur kas griežtesnę realybę – valstybės kontroliuojamą susidorojimą su moterimis, kurį vykdo Irano „pamokymo patruliai“ arba kitaip vadinama „moralės policija“.
Kaip rašo BBC, „pamokymo patruliai“ (angl. guidance patrols) yra specialūs policijos padaliniai, kurių užduotis yra užtikrinti islamo moralės laikymąsi ir sulaikyti moteris, kurios, jų nuomone, yra „netinkamai“ apsirengusios.
Pagal Irano įstatymus, kurie grindžiami šariato interpretacija, moterys privalo dengti plaukus hidžabu (galvos uždangalu) ir dėvėti ilgus, laisvus drabužius, kad paslėptų savo figūrą.
Kaip teigė vienas iš patrulių: „Jie (aukštesnio rango pareigūnai – aut. past.) mums sakė, kad dirbame moralės policijos padaliniuose tam, kad apsaugotume moteris. Jei jos nesirengia tinkamai, vyrai gali jaustis provokuojami ir taip joms pakenkti.“
„Moralės policija“ dažnai sulaukia visuomenės kritikos dėl savo griežto požiūrio, o moterys dažnai sulaikomos ir paleidžiamos tik tada, kai atvyksta giminaičiai ir užtikrina, kad jos ateityje laikysis taisyklių.
