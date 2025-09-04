Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Incidentas oro uoste – susidūrė du lėktuvai: keleiviai smūgį palygino su žemės drebėjimu

2025-09-04 09:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 09:51

Kalifornijoje, San Francisko oro uoste, pirmadienį susidūrė du „United Airlines“ lėktuvai. Keleiviai smūgį palygino su žemės drebėjimu.

United Airlines (nuotr. SCANPIX)

Kalifornijoje, San Francisko oro uoste, pirmadienį susidūrė du „United Airlines" lėktuvai. Keleiviai smūgį palygino su žemės drebėjimu.

0

Pasak keleivių, smūgis buvo toks netikėtas, kad priminė žemės drebėjimą.

Incidentas įvyko apie 21:10 val. vietos laiku. Vienas orlaivis, turėjęs skristi į Denverį, atsitraukdamas nuo vartų kliudė kitą lėktuvą, į kurį buvo laipinami į Bosotoną vykstantys keleiviai, pranešė „The Post“ ir „Newstalk 1090“.

Kaip nurodė JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA), susidūrimas užfiksuotas zonoje, kurioje skrydžių valdymo pareigūnai paprastai neteikia nurodymų orlaiviams.

Keleiviams buvo parūpinti kiti lėktuvai

Keleiviai, buvę lėktuve, kuris vėliau vyko į Bostoną, pasakojo, kad smūgis pasirodė panašus į žemės drebėjimą.

Manau, kad tai tikslus apibūdinimas“, – komentavo skrydžių ekspertas ir NTSB „News Talk“ laidos vedėjas Maxas Trescottas.

„Keleiviams įprasta, kad jie sėdėdami lėktuve prie pat įlaipinimo vartų jaučiasi ramiai. Dėl šios prežasties, toks smūgis tikrai turėjo atrodyti neįprastai. Žemės drebėjimo palyginimas čia visai tinkamas“, – pridūrė jis.

Užfiksuotose nuotraukose matyti sulamdytas vieno lėktuvo galas. Laimei, per susidūrimą niekas nenukentėjo.

„United Airlines“ atstovas patvirtino, kad keleiviams buvo parūpinti kiti lėktuvai, kad jie galėtų pasiekti savo kelionės tikslus.

FAA šiuo metu tiria incidento priežastis.

