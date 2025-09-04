Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija grūmoja apie „pavojaus Europos žemynui garantijas“

2025-09-04 06:47 / šaltinis: BNS
2025-09-04 06:47

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad Kyjivo siekiamos saugumo garantijos yra „pavojaus Europos žemynui garantijos“.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad Kyjivo siekiamos saugumo garantijos yra „pavojaus Europos žemynui garantijos".

0

Toks pareiškimas nuskambėjo prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių derybas šiuo klausimu.

Paryžiaus viršūnių susitikimui pirmininkaus Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) lyderiai, o jo tikslas – padidinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui po virtinės nesėkmingų bandymų pasiekti paliaubas daugiau nei trejus metus trunkančiame kare.

„Kyjivo lyderio idėjos, kurios iš esmės yra Europos rėmėjų iniciatyvų kopija (...) yra absoliučiai nepriimtinos“, – sakė rusų užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Kalbėdama ekonomikos forumo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose užkulisiuose, M. Zacharova pavadino Ukrainos laukiamas garantijas „tramplinu į terorą, provokacijoms prieš mūsų šalį“.

„Tai ne Ukrainos saugumo garantijos, o pavojaus Europos žemynui garantijos“, – sakė ji.

Be to, ji pareiškė, kad Rusija nesvarstys užsienio karių dislokavimo Ukrainoje „jokiu formatu“.

„Rusija neketina aptarinėti iš esmės nepriimtinos, bet kokios formos ir formato saugumo griovimo, užsienio intervencijos Ukrainoje“, – teigė M. Zacharova.

V. Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad Kyjivo sąjungininkai padės „padidinti spaudimą Rusijai, kad ši siektų diplomatinio konflikto sprendimo“.

Tačiau jis taip pat teigė, kad kol kas nemato „jokių ženklų iš Rusijos, kad ji nori nutraukti karą“.

