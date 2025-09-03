Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zacharova dūsauja: Rusija nesulaukia Trumpo vizito

2025-09-03 10:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 10:44

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad Rusija laukia JAV prezidento Donaldo Trumpo vizito, praneša rusų propagandos agentūra TASS.

M. Zacharova (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

1

„Apie tai pasakė mūsų šalies prezidentas po savo dalyvavimo viršūnių susitikime Aliaskoje. Jis padarė atitinkamus pareiškimus. Aš taip pat galiu jį pacituoti. Jis viešai pakvietė JAV prezidentą į Rusiją“, – cituojama ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Zacharova taip pat nurodė, kad Rusija pateikė JAV pusei konkrečius pasiūlymus dėl tiesioginių skrydžių atnaujinimo. Anot jos, tai ne politikos klausimas, o tai, kas reikalinga žmonėms.

Putinas pakvietė Trumpą į Maskvą

D. Trumpas prieš ketelą savaičių Aliaskoje susitiko su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu. Spaudos konferencijoje po susitikimo V. Putinas prakalbo angliškai ir pakvietė D. Trumpą kitą kartą susitikti Maskvoje.

„Įdomu“, – atsakė D. Trumpas.

„Man dėl to teks šiek tiek pasistengti, bet manau, kad tai įmanoma“, – pridūrė jis.

Tačiau vėliau D. Trumpas užsiminė, kad vizito neplanuoja.

