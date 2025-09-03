Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas siųs karius į Čikagą: „Mes įžengsime“

2025-09-03 10:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 10:05

JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino savo planus į demokratų bastioną Čikagą nusiųsti Nacionalinę gvardiją. „Mes įžengsime“, – sakė jis antradienį žurnalistams Vašingtone. D. Trumpas, be to, užsiminė, kad Nacionalinės gvardijos karius ketina nusiųsti ir į taip pat demokratų valdomą Baltimorės miestą. Ilinojaus valstijos, kurioje yra Čikaga, gubernatorius demokratas, JB Pritzkeris ryžtingai atmetė D. Trumpo planus.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino savo planus į demokratų bastioną Čikagą nusiųsti Nacionalinę gvardiją. „Mes įžengsime“, – sakė jis antradienį žurnalistams Vašingtone. D. Trumpas, be to, užsiminė, kad Nacionalinės gvardijos karius ketina nusiųsti ir į taip pat demokratų valdomą Baltimorės miestą. Ilinojaus valstijos, kurioje yra Čikaga, gubernatorius demokratas, JB Pritzkeris ryžtingai atmetė D. Trumpo planus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas paneigė kaltinimus, kad jis, vykdydamas savo kovos su tariamu nusikalstamumu kampaniją, koncentruojasi tik į demokratų valdomus miestus. „Tai ne politinis reikalas, – sakė D. Trumpas. – Aš turiu pareigą, kai per praėjusias pustrečios savaitės buvo nužudyta 20 žmonių ir 75 apšaudyti kulkomis“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš tai D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pavadino Čikagą „pavojingiausiu pasaulio miestu“ ir paskelbė, kad imsis veiksmų prieš ten esą kerojantį nusikalstamumą. „Greitai išspręsiu nusikalstamumo problemą, kaip tai padariau Vašingtone“, – pridūrė jis. Demokratų gubernatoriui JB Pritzkeriui esą skubiai būtina pagalba, tik jis to nežino.

REKLAMA

JB Pritzkeris tuo tarpu  kalbėjo apie „invaziją“, kuriai ruošiasi prezidentas. „Čikaga nenori dalinių mūsų gatvėse“, – žurnalistams kalbėjo gubernatorius. Nužudymų procentas Čikagoje per praėjusius ketverius metus sumažėjo beveik 50 proc. JAV prezidentui esą svarbu ne kovoti su nusikalstamumu. „D. Trumpui svarbu išbandyti savo valdžią ir sukurti politinę dramą, kad nukreiptų dėmesį nuo savo korupcijos“, – pažymėjo JB Pritzkeris.

Rugpjūčio 11 d. D. Trumpas jau nusiuntė Nacionalinę gvardiją į Vašingtoną. Dešinysis populistas respublikonas ir ten savo veiksmus argumentavo tariamai nekontroliuojamu nusikalstamumu, nors statistika rodo ženklų smurtinių nusikaltimų sumažėjimą sostinėje 2023–2024 m.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pareiškė: JAV smogė Venesuelos narkotikų prekeivių laivui, žuvo 11 žmonių (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pasiuntė kandžią žinutę Kinijos prezidentui: perduokite šilčiausius linkėjimus Putinui (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ilinojaus gubernatorius pareiškė: Trumpo siunčiami kariai į JAV miestus yra „invazija“ (2)
JAV (nuotr. SCANPIX)
JAV teisėjas dviem savaitėms sustabdė Gvatemalos nepilnamečių deportaciją

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų