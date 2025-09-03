Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pakomentavo gandus apie savo mirtį: „Tai šiek tiek beprotiška“

2025-09-03 07:58
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-03 07:58

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į socialinėse medijose kilusias konspiracijos teorijas, kad jis mirė, rašo „The Hill“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
5

1

Spaudos konferencijoje antradienį jo buvo paklausta, ar jis matė naujienas apie tai, kad jis mirė.

„Ne“, – atsakė D. Trumpas.

Pasklido gandai apie Trumpo mirtį

Prezidentas nurodė, kad nematė socialinėse medijose sklandančių spekuliacijų apie jo sveikatą, tačiau teigė, kad buvo informuotas, kad tokios konspiracijos teorijos sklando.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš girdėjau, tai šiek tiek beprotiška. Bet praėjusią savaitę aš surengiau daugybę spaudos konferencijų. Visos jos buvo sėkmingos, vyko labai gerai, viskas buvo gerai, o tada aš dvi dienas nieko nedariau, ir jie pareiškė: „Su juo kažkas ne taip“, – komentuoja D. Trumpas.

„Bidenas jų nedarė mėnesius, jų nematėte, ir niekas niekada nesakė, kad su juo kažkas negerai ir kad jis nėra geriausios formos“, – pridūrė jis.

D. Trumpas pažymėjo, kad savaitgalį jis davė ilgą interviu „The Daily Caller“, dalyvavo „daugybėje laidų“ ir rašė įrašus „Truth Social“.

„Ne, savaitgalį buvau labai aktyvus. Jie taip pat žinojo, kad nuvykau aplankyti keletą žmonių klube, kurį turiu netoli Potomako upės. Ne, savaitgalį buvau labai aktyvus. To negirdėjau. Tai gana rimtas dalykas“, – sako D. Trumpas.

Prezidentas tai pavadino „netikromis naujienomis“ ir sakė, kad tai įrodo, kodėl „žiniasklaida turi tiek mažai patikimumo“.

D. Trumpas praėjusią savaitę mažiau rodėsi viešumoje.

Dėl bendravimo su žiniasklaida stokos socialinių tinklų vartotojai ėmė spėlioti, ar jis mirė, ar jo sveikata pablogėjo.

Daugiausia nerimo dėl D. Trumpo kilo kai JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas, nors tiki, kad D. Trumpas yra puikios sveikatos.

Pastaraisiais mėnesiais susirūpinimas dėl D. Trumpo būklės augo. Ant jo rankų ne kartą pastebėtos didžiulės mėlynės, jam diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.

Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti

Vis dėlto Baltieji rūmai tikina, kad D. Trumpas išlieka puikios būklės.

Vis dėlto Baltieji rūmai tikina, kad D. Trumpas išlieka puikios būklės.

