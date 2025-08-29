Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

J. D. Vance`as pakomentavo Trumpo sveikatą: pareiškė, kad yra pasiruošęs perimti pareigas

2025-08-29 19:21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 19:21

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pakomentavo JAV prezidento Donaldo Trumpo sveikatą, skelbia „The Independent“.

JD Vance'as ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
5

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pakomentavo JAV prezidento Donaldo Trumpo sveikatą, skelbia „The Independent".

Jis pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas, jei, „neduok Dieve“, ištiktų „baisi tragedija“.

Vance'as pakomentavo Trumpo sveikatą

J. D. Vance‘as teigė, kad yra įsitikinęs, jog D. Trumpas pabaigs savo kadenciją. Jis tvirtina, kad D. Trumpas yra „neįtikėtinai geros sveikatos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis turi neįtikėtiną energiją, ir nors dauguma žmonių, dirbančių su Jungtinių Valstijų prezidentu, yra jaunesni už jį, manau, kad jis yra paskutinis nueinantis miegoti, paskutinis žmogus, kuris vakare skambina telefonu, ir pirmasis žmogus, kuris atsibunda ir pirmasis žmogus, kuris ryte paskambina telefonu“, – kalba jis.

„Taip, baisios tragedijos įvyksta, bet esu įsitikinęs, kad Jungtinių Valstijų prezidentas yra geros formos, baigs savo kadenciją ir padarys daug gerų dalykų Amerikos žmonėms“, – tikina J. D. Vance‘as.

„O jei, neduok Dieve, įvyktų baisi tragedija, negaliu įsivaizduoti geresnio mokymo nei tas, kurį gavau per pastaruosius 200 dienų“, – priduria J. D. Vance‘as.

Pagal JAV konstituciją, prezidentui mirus, atsistatydinus ar jį nušalinus, jo pareigas perima viceprezidentas.

Pastarosiomis savaitėmis vis daugiau kalbama apie D. Trumpo sveikatą. Ant jo rankų vis matyti didžiulės mėlynės, jam buvo diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.

Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti

Pasak Baltųjų rūmų atstovęs Karoline Leavitt, D. Trumpo dešinės rankos spalvos pakitimą lėmė „audinių sudirginimas dėl dažno rankos paspaudimo“ ir aspirinas, vartojamas kaip įprasta širdies ir kraujagyslių gydymo priemonė.

Baltųjų rūmų paskelbtame laiške prezidento gydytojas Seanas Barbabella teigė, kad D. Trumpo „sveikata išlieka puiki“.

Respublikonas ne kartą viešai gyrėsi puikia sveikata ir, jo teigimu, neišsenkančia energija.

Jis taip pat ne kartą kaltino demokratus, kurie, pasak D. Trumpo, slėpė jo pirmtako Joe Bideno psichinę ir fizinę būklę. J. Bidenui buvo 82-eji, kai jis sausio mėnesį baigė ketverių metų kadenciją Baltuosiuose rūmuose.

