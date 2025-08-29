Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Merzo – niūri prognozė: karas Ukrainoje gali tęstis dar daug mėnesių

2025-08-29 18:42 / šaltinis: BNS
2025-08-29 18:42

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį pareiškė, kad Rusijos karas Ukrainoje gali tęstis „dar daug mėnesių“, nepaisant vadovaujant JAV pastaruoju metu dėtų pastangų jį užbaigti.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį pareiškė, kad Rusijos karas Ukrainoje gali tęstis „dar daug mėnesių“, nepaisant vadovaujant JAV pastaruoju metu dėtų pastangų jį užbaigti.

REKLAMA
0

Per bendrą spaudos konferenciją su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu kalbėjęs kancleris sakė, jog neturi „jokių iliuzijų“ dėl greitos karo pabaigos perspektyvų, ir pažadėjo, kad „mes nepaliksime Ukrainos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Merzas sakė, kad „nėra nustebęs“ dėl Kremliaus nuolatinio vilkinimo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangų surengti tiesiogines Rusijos lyderio Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra šio Rusijos prezidento strategijos dalis“, – sakė jis.

„Anksčiau šią savaitę man tapo aišku, kad prezidentas Putinas nenori susitikti su prezidentu Zelenskiu ir nustatė išankstines sąlygas, kurios yra visiškai nepriimtinos“, – kalbėjo Vokietijos kancleris.

F. Merzas taip pat sakė, kad Ukrainos sąjungininkų vienybės išlaikymas vadinamojoje Norinčiųjų koalicijoje yra „viena iš neatidėliotinų mūsų užduočių“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Friedrichas Merzas (nuotr. Elta)
Merzas rėžė be užuolankų: akivaizdu, kad Putino ir Zelensko susitikimas neįvyks (5)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: aiškėja, kur galėtų vykti Putino ir Zelenskio susitikimas (7)
Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo susitikimo su Putinu Merzas sušaukė neeilinį ministrų kabineto posėdį (2)
Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
Vokiečių kancleris mano, kad Volodymyras Zelenskis dalyvaus susitikime su JAV ir rusų prezidentais (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų