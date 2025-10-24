Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Laikinai uždaryti pasienio punktai su Baltarusija

2025-10-24 21:49 / šaltinis: BNS
2025-10-24 21:49

Dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare sustabdžius Kauno ir Vilniaus oro uostų veiklą, nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti ir abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare sustabdžius Kauno ir Vilniaus oro uostų veiklą, nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti ir abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

REKLAMA
2

„Reaguojant į šią situaciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba uždarė Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus su Baltarusija iki rytojaus 12 valandos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė premjerė Inga Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministrės pirmininkės, tarnybos veikia pagal sprendimus, priimtus šią savaitę vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.

REKLAMA
REKLAMA

Po jo I. Ruginienė teigė, jog pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą su šia kaimynine šalimi būtų visiškai uždaryta siena.

REKLAMA

Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų pasieniečių vado Rustamo Liubajevo įsakymu trečiadienį buvo uždaryti nuo 2.30 iki 9 valandos.

Anot premjerės, kitą savaitę vėl susirinksianti Nacionalinio saugumo komisija įvertins, kokią įtaką daro jau priimti sprendimai.

„Ir ką dar būtų galima padaryti trumpuoju laikotarpiu, jog tai būtų skausminga tiek kontrabandininkams, tiek jiems siautėti leidžiančiam (Baltarusijos autokratinio prezidento Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimui“, – nurodo I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė BNS, dėl balionų penktadienio vakarą laikinai buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi. 

Šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.

Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų