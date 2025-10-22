„Be vandens, be maisto, 4 valandas“ – šokiruojantys liudijimai, kas naktį vyko į Kauną nukreiptame lėktuve

Su naujienų portalo tv3.lt žurnalistais bendravęs Aivaras (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – tv3.lt) pasakoja, kad šią naktį teko skristi iš Šarm el Šeicho kurorto į Vilnių.
Visgi skrydžio metu keleiviams buvo pranešta, kad lėktuvas negali nusileisti sostinėje ir skrenda į Kauną. Tuo metu, pasak Aivaro, žmonės nepanikavo, visgi problemos prasidėjo jau atskridus į Kauną.
Lėktuve praleido beveik 5 valandas
Aivaro teigimu, į Kauną jie nusileido 2 val. 55 min., tačiau keleiviai lėktuvo viduje praleido dar 4,5 val. iš jo, anot pašnekovo, išlipo tik apie 7 val. 34 min.
Vyro teigimu, skridusieji paprasčiausiai nebuvo išleisti iš lėktuvo, o po 2 valandų, pasibaigus lėktuve buvusioms atsargoms, keleiviams pradėjo trūkti vandens ir maisto.
„Pūtė šiltas oras, nebuvo kuo kvėpuoti, baigėsi vanduo, vieną žmogų pykinti pradėjo“, – pasakoja Aivaras.
Anot jo, keleiviai 2 kartus skambino į oro uostą ir prašė pagalbos bei, kad atvežtų vandens, taip pat buvo prašyta ir greitosios medicininės pagalbos. Visgi vėliau ragelio, pasak Aivaro, oro uostas nebekėlė.
Jis pasidalino ir vaizdo įrašu, užfiksuotu lėktuvo viduje, kur gyventojai prašo Kauno oro uosto darbuotojo išleisti juos iš lėktuvo.
„Be vandens, be maisto, 4 valandas mažame lėktuve“, – vaizdo įraše girdisi vienos keleivės nuogąstavimai.
Tuo metu į lėktuvą atėjęs, Aivaro teigimu, Kauno oro uosto darbuotojas klausė gyventojų ar šie norėtų autobusu važiuoti į Gdanską. Tai užfiksuota ir vaizdo įraše.
Aivaras tęsė, kad galiausiai keleiviai buvo išleisti tik tuomet, kai viena moteris lėktuve pradėjo panikuoti. Tuomet keleiviai buvo susodinti ir parvežti atgal į Vilnių.
Panašiu liudijimu iš Kauno oro uosto dalinosi ir viena moteris, kuri socialiniuose tinkluose pasakojo, kad lėktuve teko praleisti apie 5 valandas.
„Mes turėjome atskristi 3 nakties į Vilnių, lėktuvą nusiuntė į Kauną. 5 valandas pralaikė uždarius lėktuve, galiausiai žmonės pradėjo maištauti, tai išleido“, – soc. tinkluose pasakojo moteris.
Dėl komentaro tv3.lt kreipėsi į Lietuvos oro uostus, gavę jų atsakymą, publikaciją papildysime.
Naktį į Lietuvą atskrido kelios dešimtys meteorologinių balionų
Naktį į Lietuvą įskridus kelioms dešimtims kontrabandinių balionų iš Baltarusijos ir sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, kad pasieniečiai perėmė 12 balionų ir sulaikė keturis žmones.
„Iš viso buvo perimta 12 meteorologinių balionų, keturi įtariamieji buvo sulaikyti šią naktį“, – žurnalistams trečiadienį sakė pasieniečių vadovas.
Pasak jo, minėti skaičiai dar gali keistis, nes pareigūnai toliau dirba.
Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad šios nakties operacija su balionais buvo „kone intensyviausia per paskutinius metus“.
Anot pareigūnų, balionai skrido ruože nuo Druskininkų iki Vilniaus rajono.
„Tai rodo, kad balionai buvo leidžiami ne iš vieno taško, buvo koordinuota operacija. Ir tikimės sėkmingo mūsų tarnybų darbo, kad būtų kuo greičiau galima išsiaiškinti skaičių, mastą, užsakovus ir vy kdytojus šitos koordinuotos operacijos“, – sakė V. Vitkauskas.
VSAT vado teigimu, pasieniečiai Lietuvos teritorijoje fiksavo apie keliasdešimt objektų, pateikė šią informaciją Karinėms oro pajėgoms ir dalį objektų identifikavo.
„Visais atvejais, kai objektai buvo identifikuoti, tai buvo meteorologiniai balionai“, – nurodė R. Liubajevas.
Dėl meteorologinių balionų jis apie 2.30 val. buvo priėmęs sprendimą uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus. Patikra ir eismas jais atnaujinti 9 valandą.
Be to, nuo antradienio vakaro iki trečiadienio 6.30 val. buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Tai paveikė apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių. Keliolika skrydžių buvo nukreipti į Kauno, Palangos, Rygos ir Varšuvos oro uostus, dešimt – atšaukta.
