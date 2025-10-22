Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečiai naktį perėmė 12 kontrabandinių balionių, sulaikė keturis žmonės

2025-10-22 09:17 / šaltinis: BNS
2025-10-22 09:17

Naktį į Lietuvą įskridus kelioms dešimtims kontrabandinių balionų iš Baltarusijos ir sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad pasieniečiai perėmė 12 balionų ir sulaikė keturis žmones.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas (nuotr. Elta)

Naktį į Lietuvą įskridus kelioms dešimtims kontrabandinių balionų iš Baltarusijos ir sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad pasieniečiai perėmė 12 balionų ir sulaikė keturis žmones.

REKLAMA
1

„Iš viso buvo perimta 12 meteorologinių balionų, keturi įtariamieji buvo sulaikyti šią naktį“, – žurnalistams trečiadienį sakė pasieniečių vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, minėti skaičiai dar gali keistis, nes pareigūnai toliau dirba.

Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad šios nakties operacija su balionais buvo „kone intensyviausia per pastaruosius metus“.

Anot pareigūnų, balionai skrido ruože nuo Druskininkų iki Vilniaus rajono.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų