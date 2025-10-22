Pasieniečiai naktį perėmė 12 kontrabandinių balionių, sulaikė keturis žmonės

„Iš viso buvo perimta 12 meteorologinių balionų, keturi įtariamieji buvo sulaikyti šią naktį“, – žurnalistams trečiadienį sakė pasieniečių vadovas.
Pasak jo, minėti skaičiai dar gali keistis, nes pareigūnai toliau dirba.
Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad šios nakties operacija su balionais buvo „kone intensyviausia per pastaruosius metus“.
Anot pareigūnų, balionai skrido ruože nuo Druskininkų iki Vilniaus rajono.
