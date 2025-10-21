Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Urbo“ bankas išplatino pirmąją obligacijų emisijos dalį ir pritraukė 6,86 mln. eurų

2025-10-21 17:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 17:29

Lietuvos kapitalo „Urbo“ bankas antradienį pranešė užbaigęs pirmąjį subordinuotų obligacijų emisijos platinimo etapą, kurio metu buvo pritraukta 6,86 mln. eurų.

Urbo bankas, Mano bankas (tv3.lt koliažas)

Lietuvos kapitalo „Urbo“ bankas antradienį pranešė užbaigęs pirmąjį subordinuotų obligacijų emisijos platinimo etapą, kurio metu buvo pritraukta 6,86 mln. eurų.

REKLAMA
0

„10 mln. eurų dydžio obligacijų emisiją ketinome platinti dviem etapais, o pirmojo, dabar užbaigto, etapo metu planavome pritraukti iki 5 mln. eurų. Visgi, atsižvelgę į didelę paklausą, nusprendėme patenkinti visą investuotojų poreikį, tuo pačiu užsitikrindami galimybę išlaikyti spartų augimą ir ateityje“, – pranešime teigia „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis priduria, kad pritrauktos lėšos padės stiprinti banko kapitalo bazę, o investuotojams bus suteikta ilgalaikė grąža.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad obligacijos buvo platinamos 1 tūkst. eurų nominalia verte, jų pajamingumas – 7 proc. metinių palūkanų. Obligacijų trukmė yra 10 metų, jas išpirkti numatyta 2035 m. spalio 21 d.

REKLAMA

Anot banko, iš viso sulaukta 394 investuotojų iš Baltijos šalių. Investuotojai iš Lietuvos bendrai investavo daugiau nei 4,7 mln. eurų, tuo metu  iš Estijos – kiek daugiau nei 1,9 mln., o iš Latvijos investuotojų sulaukta virš 220 tūkst. eurų investicijų. 

Numatoma, kad „Urbo“ obligacijos per tris mėnesius bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.

2018 m. „Urbo“ bankas buvo išleidęs 7 metų trukmės 2,21 mln. eurų vertės subordinuotų obligacijų emisiją, kurią įsigijo daugiau nei šimtas investuotojų iš penkių šalių. Banko teigimu, ši emisija buvo išpirkta 2024 m. liepos mėnesį. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų