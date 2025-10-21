„Urbo“ bankas išplatino pirmąją obligacijų emisijos dalį ir pritraukė 6,86 mln. eurų

„10 mln. eurų dydžio obligacijų emisiją ketinome platinti dviem etapais, o pirmojo, dabar užbaigto, etapo metu planavome pritraukti iki 5 mln. eurų. Visgi, atsižvelgę į didelę paklausą, nusprendėme patenkinti visą investuotojų poreikį, tuo pačiu užsitikrindami galimybę išlaikyti spartų augimą ir ateityje“, – pranešime teigia „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
Jis priduria, kad pritrauktos lėšos padės stiprinti banko kapitalo bazę, o investuotojams bus suteikta ilgalaikė grąža.
Skelbiama, kad obligacijos buvo platinamos 1 tūkst. eurų nominalia verte, jų pajamingumas – 7 proc. metinių palūkanų. Obligacijų trukmė yra 10 metų, jas išpirkti numatyta 2035 m. spalio 21 d.
Anot banko, iš viso sulaukta 394 investuotojų iš Baltijos šalių. Investuotojai iš Lietuvos bendrai investavo daugiau nei 4,7 mln. eurų, tuo metu iš Estijos – kiek daugiau nei 1,9 mln., o iš Latvijos investuotojų sulaukta virš 220 tūkst. eurų investicijų.
Numatoma, kad „Urbo“ obligacijos per tris mėnesius bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.
2018 m. „Urbo“ bankas buvo išleidęs 7 metų trukmės 2,21 mln. eurų vertės subordinuotų obligacijų emisiją, kurią įsigijo daugiau nei šimtas investuotojų iš penkių šalių. Banko teigimu, ši emisija buvo išpirkta 2024 m. liepos mėnesį.