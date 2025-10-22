Nausėdos patarėjas: Lietuva gali ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija

„Šiuo atveju, manau, kad mūsų tarnybos turėtų imtis gerokai griežtesnių veiksmų kalbant su Baltarusijos valdžia, kad tinkamai paaiškintų – kad jeigu tai kartosis, gali būti, kad mes uždarysime sieną apskritai ilgesniam laikui“, – LRT radijui trečiadienį sakė jis.
Anot patarėjo, trečiadienį vyks Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, per kurį bus svarstoma, kokių priemonių reikėtų imtis reaguojant į kontrabandinių balionų keliamą grėsmę.
D. Matulionio teigimu, pastarosios nakties įvykiai taip pat parodė, kad labai svarbu turėti vadinamąją detekcijos sistemą pasienyje – kad skrendantys balionai būtų matomi iš anksto.
