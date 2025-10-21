Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas nuteisė iš Baltarusijos atskraidintas kontrabandines cigaretes rinkusį Šalčininkų rajono gyventoją

2025-10-21 13:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 13:50

Vilniaus apygardos teismas nuteisė Šalčininkų rajono gyventoją, praėjusių metų žiemą rinkusį meteorologiniais oro balionais į Lietuvą iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes. Vyrui skirta 8 tūkst. eurų bauda, pranešė prokuratūra.

Teisingumo deivė Temidė. Roko Medonio (ELTA) nuotr.

Vilniaus apygardos teismas nuteisė Šalčininkų rajono gyventoją, praėjusių metų žiemą rinkusį meteorologiniais oro balionais į Lietuvą iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes. Vyrui skirta 8 tūkst. eurų bauda, pranešė prokuratūra.

REKLAMA
0

Bylos duomenimis, 2024 metų gruodžio 23-osios vakarą iš Baltarusijos Respublikoje esančio bendrininko V. K. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates devynių vietovių, į kurias vienuolika meteorologinių oro balionų iš Baltarusijos buvo atgabentos cigaretės su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų V. K. buvo sulaikytas, kai kito asmens vairuojamu automobiliu atvyko į Šalčininkų rajono Gerviškių kaimą paimti 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų vienu meteorologiniu balionu. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado dar 8 vietovių, esančių Šalčininkų ir Varėnos rajonuose koordinates, kur nuvykę aptiko meteorologiniais oro balionais atskraidintus ryšulius su cigaretėmis, pažymėtomis Baltarusijos akcizų ženklais. 

REKLAMA

Iš viso buvo sulaikyta 16,5 tūkst. pakelių cigarečių, kurių bendra vertė su privalomais mokėti mokesčiais siekia 74 572 eurus.

Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų