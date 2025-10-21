Teismas nuteisė iš Baltarusijos atskraidintas kontrabandines cigaretes rinkusį Šalčininkų rajono gyventoją

Bylos duomenimis, 2024 metų gruodžio 23-osios vakarą iš Baltarusijos Respublikoje esančio bendrininko V. K. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates devynių vietovių, į kurias vienuolika meteorologinių oro balionų iš Baltarusijos buvo atgabentos cigaretės su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų V. K. buvo sulaikytas, kai kito asmens vairuojamu automobiliu atvyko į Šalčininkų rajono Gerviškių kaimą paimti 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų vienu meteorologiniu balionu.
Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado dar 8 vietovių, esančių Šalčininkų ir Varėnos rajonuose koordinates, kur nuvykę aptiko meteorologiniais oro balionais atskraidintus ryšulius su cigaretėmis, pažymėtomis Baltarusijos akcizų ženklais.
Iš viso buvo sulaikyta 16,5 tūkst. pakelių cigarečių, kurių bendra vertė su privalomais mokėti mokesčiais siekia 74 572 eurus.
Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
