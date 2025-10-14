Lukašenka prakalbo apie „didįjį sandorį“ su JAV

„Lauksime jų didelių pasiūlymų, didžiojo sandorio, kaip jie mėgsta sakyti. Jie mėgsta šiuos didelius sandorius“, – sakė A. Lukašenka vyriausybės posėdyje, skirtame JAV ir Baltarusijos santykiams, kaip pranešė Baltarusijos naujienų agentūra „Belta“.
„Esame pasirengę sudaryti su jais didįjį sandorį“, – pridūrė jis.
„Turi būti atsižvelgta ir į mūsų interesus“
Baltarusijos prezidentas nepatikslino galimo susitarimo esmės, tačiau pareiškė esąs pasirengęs dalyvauti JAV vadovaujamose diplomatinėse pastangose, siekiant užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą.
Jis taip pat pažymėjo, kad tiek Minskas, tiek Vašingtonas turi savo klausimų ir reikalavimų dėl abipusių santykių, pridurdamas, jog JAV prezidento D. Trumpo pasiūlymus laiko „visiškai normaliu dalyku“.
„Tačiau turi būti atsižvelgta ir į mūsų interesus“, – pabrėžė jis.
Rugsėjo mėnesį JAV padėjo derėtis dėl 52 politinių kalinių, įvairių tautybių asmenų, laikomų Baltarusijoje, paleidimo, o Vašingtonas sutiko panaikinti sankcijas Baltarusijos valstybinei aviakompanijai „Belavia“.
D. Trumpo pasiuntinys Keithas Kelloggas vėliau atskleidė, kad atnaujinto dialogo su Baltarusija tikslas yra „užtikrinti ryšio kanalus“ su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
