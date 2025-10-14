Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lukašenka prakalbo apie „didįjį sandorį“ su JAV

2025-10-14 14:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 14:22

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė esąs pasirengęs sudaryti „didįjį sandorį“ su Jungtinėmis Valstijomis, jei tai atitiks jo šalies interesus. Tokie jo žodžiai nuskambėjo stiprėjant kontaktams tarp Donaldo Trumpo administracijos ir Minsko, kuris tebėra artimas Rusijos sąjungininkas kare prieš Ukrainą.

Lukašenka prakalbo apie „didįjį sandorį“ su JAV (nuotr. SCANPIX)
27

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė esąs pasirengęs sudaryti „didįjį sandorį“ su Jungtinėmis Valstijomis, jei tai atitiks jo šalies interesus. Tokie jo žodžiai nuskambėjo stiprėjant kontaktams tarp Donaldo Trumpo administracijos ir Minsko, kuris tebėra artimas Rusijos sąjungininkas kare prieš Ukrainą.

REKLAMA
12

„Lauksime jų didelių pasiūlymų, didžiojo sandorio, kaip jie mėgsta sakyti. Jie mėgsta šiuos didelius sandorius“, – sakė A. Lukašenka vyriausybės posėdyje, skirtame JAV ir Baltarusijos santykiams, kaip pranešė Baltarusijos naujienų agentūra „Belta“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame pasirengę sudaryti su jais didįjį sandorį“, – pridūrė jis.

„Turi būti atsižvelgta ir į mūsų interesus“

Baltarusijos prezidentas nepatikslino galimo susitarimo esmės, tačiau pareiškė esąs pasirengęs dalyvauti JAV vadovaujamose diplomatinėse pastangose, siekiant užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis taip pat pažymėjo, kad tiek Minskas, tiek Vašingtonas turi savo klausimų ir reikalavimų dėl abipusių santykių, pridurdamas, jog JAV prezidento D. Trumpo pasiūlymus laiko „visiškai normaliu dalyku“.

REKLAMA

„Tačiau turi būti atsižvelgta ir į mūsų interesus“, – pabrėžė jis.

Rugsėjo mėnesį JAV padėjo derėtis dėl 52 politinių kalinių, įvairių tautybių asmenų, laikomų Baltarusijoje, paleidimo, o Vašingtonas sutiko panaikinti sankcijas Baltarusijos valstybinei aviakompanijai „Belavia“.

D. Trumpo pasiuntinys Keithas Kelloggas vėliau atskleidė, kad atnaujinto dialogo su Baltarusija tikslas yra „užtikrinti ryšio kanalus“ su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekiant užbaigti karą Ukrainoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos (3)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu (2)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Artėja naujas Trumpo ir Zelenskio susitikimas: aiškėja data (2)
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: jei Trumpas padėjo sustabdyti karą Gazos Ruože, gal padės ir Ukrainai (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų