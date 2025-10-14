Trumpas netikėtai išgyrė Orbaną: „Tu esi fantastiškas“

Jis taip pat pareiškė manantis, kad V. Orbano partija kituose parlamento rinkimuose vėl laimės.
„Mes mylime Viktorą... Tu esi fantastiškas. Žinau, kad daugelis žmonių su manimi nesutinka, bet aš esu vienintelis, kuris svarbus“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis taip pat nurodė, kad rėmė V. Orbaną per paskutinius rinkimus.
„Aš jį rėmiau per praėjusius rinkimus, ir jis laimėjo 28 procentų persvara. Dabar vėl turite rinkimus. Taigi šį kartą pasieksite dar geresnių rezultatų. Mes tai vertiname ir jus remiame 100 proc.“ – sakė D. Trumpas.
Orbano laukia išbandymas
Artėjant balandį vyksiantiems rinkimams, V. Orbanui, kuris valdžioje yra nuo 2010 metų, gresia kritinis išbandymas, nes šalyje vyrauja pragyvenimo išlaidų krizė, o ekonomikos augimas yra vangus.
V. Orbanas garsėja savo Rusijai gana palankiais pasisakymais.
Vengrija yra didžiausia Rusijos energetikos produktų pirkėja Europos Sąjungoje. Vien rugpjūčio mėnesį Vengrija jų importavo už 416 mln. eurų, įskaitant žalios naftos už 176 mln. eurų ir dujotiekiu tiekiamų dujų už 240 mln. eurų. Tokius duomenis pateikė Energetikos ir švaraus oro tyrimų centro (CREA).
