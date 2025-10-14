Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas įspėja dėl tolesnio „Hamas“ pavojaus

2025-10-14 10:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 10:14

Po paliaubų susitarimo Gazos kare pasirašymo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas įspėjo dėl tolesnės islamistinio „Hamas“ judėjimo grėsmės. Ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais bus teroristinių išpuolių ir destabilizacijos, sakė jis prieš išskrisdamas iš Egipto Šarm al Šeicho kurorto, kur dalyvavo ceremonijoje, skirtoje „Hamas“ ir Izraelio susitarimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vis dar esu sunerimęs, nes žinome, kai veikia teroristinės grupuotės“, – teigė E. Macronas, atsakydamas į vieno žurnalisto klausimą, ar jis nerimauja, kad „Hamas“ užpildys valdžios vakuumą Gazos Ruože.

„Teroristinės grupuotės, turinčios tūkstančius kovotojų, tunelius ir tokią ginkluotę, neįmanoma išardyti per naktį“, – pažymėjo Prancūzijos vadovas. Jis pareikalavo labai griežtos tarptautinės priežiūros.

Kalbėdamas su žurnalistais, E. Macronas padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Egipto prezidentui Abdelui Fattahui al Sisi, kad į viršūnių susitikimą Šarm al Šeiche buvo pakviestas palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas. „Dienos pasiekimas“ yra tai, kad palestiniečių savivalda buvo įtraukta, sakė jis. Tai esą sąlyga, kad būtų išsaugoti Vakarų Kranto interesai ir išliktų dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo perspektyva.

Kalbant apie dviejų valstybių sprendimą, omenyje turima nepriklausoma Palestinos valstybė, kuri gyvuotų taikiai greta Izraelio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kaip  ir „Hamas“, atmeta dviejų valstybių sprendimą.

