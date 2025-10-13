Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Emmanuelis Macronas: Palestinos prezidentas dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime dėl Gazos

2025-10-13 11:32 / šaltinis: BNS
2025-10-13 11:32

Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime dėl Gazos Ruožo, kuris vėliau pirmadienį vyks Egipte, sakė Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas.

Mahmoudas Abbasas (nuotr. SCANPIX)

Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime dėl Gazos Ruožo, kuris vėliau pirmadienį vyks Egipte, sakė Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas.

REKLAMA
0

Susitikime, kuriam bendrai pirmininkaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Egipto prezidentas Abdelis Fattah al Sisi (Abdelis Fata Sisis), dalyvaus daugiau kaip 20 valstybių vadovų, kurie susirinks paminėti Gazos Ruožo paliaubų ir Izraelio įkaitų grąžinimo mainais į palestiniečių kalinius.

Islamistų grupuotė „Hamas“, kuri 2023 metų spalio 7 dieną įvykdė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė karą Gazos Ruože, yra M. Abbaso politinė varžovė.

Aukščiausiojo lygio susitikime nebus atstovaujama nei Izraeliui, nei „Hamas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų