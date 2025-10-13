Emmanuelis Macronas: Palestinos prezidentas dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime dėl Gazos

Susitikime, kuriam bendrai pirmininkaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Egipto prezidentas Abdelis Fattah al Sisi (Abdelis Fata Sisis), dalyvaus daugiau kaip 20 valstybių vadovų, kurie susirinks paminėti Gazos Ruožo paliaubų ir Izraelio įkaitų grąžinimo mainais į palestiniečių kalinius.
Islamistų grupuotė „Hamas“, kuri 2023 metų spalio 7 dieną įvykdė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė karą Gazos Ruože, yra M. Abbaso politinė varžovė.
Aukščiausiojo lygio susitikime nebus atstovaujama nei Izraeliui, nei „Hamas“.
