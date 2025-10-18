Prakutusiam miesčioniui ar rimtam ūkininkui? Atsakė kam skirtas „Volkswagen“ pikapas

Norint suprasti naujojo „Amarok“ esmę, pirmiausia reikia pripažinti akivaizdų, bet esminį faktą. Tai – inžinerinė „santuoka iš išskaičiavimo“.
Antros kartos „Amarok“ yra sukurtas naudojant tą pačią platformą kaip ir „Ford Ranger“. Būtent šis sprendimas ir kelia pagrindinį klausimą: ar tai vis dar tikras „Volkswagen“, ar tiesiog „Ranger“ su kitu ženkliuku?
Atsakymas, pasirodo, priklauso nuo to, kurią „Amarok“ versiją pasirinksite. Panašu, kad pikapas nori gyventi dvigubą gyvenimą, bandydamas įtikti dviem visiškai skirtingoms pirkėjų stovykloms.
Viena vertus, turime bazinę „Style“ versiją – tai tikras „darbinis arklys“. Jo paskirtis – atlikti darbą be jokių kompromisų. Interjeras paprastas, bet funkcionalus, o didelis „Ford“ sukurtas vertikalus ekranas čia atrodo kaip modernus įrankis, o ne prabangos elementas.
Tačiau viskas kardinaliai keičiasi atsisėdus į brangesnę šio pikapo versiją. Čia „Volkswagen“ pasistengė iš visų jėgų, kad pamirštumėte apie giminystę su „Ford“. Prabangi apdaila, kokybiškesnės medžiagos ir vokiškai preciziškas surinkimas sukuria jausmą, lyg sėdėtumėte ne pikape, o „Touareg“ visureigyje.
Bet ar to užtenka? Daugiau žiūrėkite „Gazas-Dugnas“ reportaže.
