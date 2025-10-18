Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Prakutusiam miesčioniui ar rimtam ūkininkui? Atsakė kam skirtas „Volkswagen“ pikapas

2025-10-18 17:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 17:07

Pikapai – unikali automobilių rūšis, kuri, regis, yra pasiruošusi bet kokiems iššūkiams. Tačiau kokiems iššūkiams yra tinkamas „Volkswagen Amarok“? Į šį ir kitus klausimus atsakymų ieškojo kiekvieną šeštadienį rodomos TV6 laidos „Gazas-Dugnas“ vedėjai.

Pikapai – unikali automobilių rūšis, kuri, regis, yra pasiruošusi bet kokiems iššūkiams. Tačiau kokiems iššūkiams yra tinkamas „Volkswagen Amarok"? Į šį ir kitus klausimus atsakymų ieškojo kiekvieną šeštadienį rodomos TV6 laidos „Gazas-Dugnas" vedėjai.

1

Norint suprasti naujojo „Amarok“ esmę, pirmiausia reikia pripažinti akivaizdų, bet esminį faktą. Tai – inžinerinė „santuoka iš išskaičiavimo“. 

Daugiau „Gazas-Dugnas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

Gazas-Dugnas reportažas apie „Volkswagen Amarok“
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gazas-Dugnas reportažas apie „Volkswagen Amarok“

Antros kartos „Amarok“ yra sukurtas naudojant tą pačią platformą kaip ir „Ford Ranger“. Būtent šis sprendimas ir kelia pagrindinį klausimą: ar tai vis dar tikras „Volkswagen“, ar tiesiog „Ranger“ su kitu ženkliuku?

Atsakymas, pasirodo, priklauso nuo to, kurią „Amarok“ versiją pasirinksite. Panašu, kad pikapas nori gyventi dvigubą gyvenimą, bandydamas įtikti dviem visiškai skirtingoms pirkėjų stovykloms.

Viena vertus, turime bazinę „Style“ versiją – tai tikras „darbinis arklys“. Jo paskirtis – atlikti darbą be jokių kompromisų. Interjeras paprastas, bet funkcionalus, o didelis „Ford“ sukurtas vertikalus ekranas čia atrodo kaip modernus įrankis, o ne prabangos elementas.

Tačiau viskas kardinaliai keičiasi atsisėdus į brangesnę šio pikapo versiją. Čia „Volkswagen“ pasistengė iš visų jėgų, kad pamirštumėte apie giminystę su „Ford“. Prabangi apdaila, kokybiškesnės medžiagos ir vokiškai preciziškas surinkimas sukuria jausmą, lyg sėdėtumėte ne pikape, o „Touareg“ visureigyje.

Bet ar to užtenka? Daugiau žiūrėkite „Gazas-Dugnas“ reportaže. 

Laidą „Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:30 val. per TV6. 

VISĄ „GAZAS-DUGNAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

