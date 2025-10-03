Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Išbandė kinišką hibridą, žadantį elektra nuvažiuoti 200 km: ar jis gali pateisinti lūkesčius?

2025-10-03 09:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 09:05

Lietuvos hibridinių visureigių rinkoje – naujas ir intriguojantis žaidėjas iš Kinijos, pretenduojantis atliepti aukščiausius europietiškus standartus. Tai „Lynk & Co 08“ – modelis, kuris daugeliui vis dar yra mįslė, tačiau po netradicinio dizaino išore slepia gerai pažįstamas ir vertinamas technologijas. O „e-Gazas-Dugnas“ laidos vedėjai išbandę šį automobilį vienu metu liko nustebę ir nusivylę. 

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lynk & Co“ siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones dėl kokybės, gamintojas neslepia glaudžių ryšių su „Volvo“ – šis visureigis sukurtas ant tos pačios platformos kaip ir naujausi švedų modeliai, o tai jam suteikia solidų pagrindą. Bet tai dar ne viskas.

Daugiau „Gazas-Dugnas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

Reportaže rodytas „Lynk & Co 08“
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Reportaže rodytas „Lynk & Co 08“

Techninių charakteristikų lentelėje „Lynk & Co 08“ atrodo itin įspūdingai. Gamintojas deklaruoja, kad iš tinklo įkraunamas hibridas vien elektra gali įveikti iki 200 kilometrų, o bendras hibridinės sistemos nuvažiuojamas atstumas viršija 1000 kilometrų. Tokie skaičiai sužavėjo ir „e-Gazas Dugnas“ komandą.

„Galiu drąsiai teigti, jog šiai dienai tai yra vienas pajėgiausių ir toliausiai elektra nuvažiuojančių įkraunamų hibridų rinkoje“, – verdiktą pateikė Paulius Garkauskas.

Anot Izidoriaus Paukščio, tokia strategija itin primena „Volkswagen“ koncerno braižą. Būtent Vokietijos milžinas su tokiais modeliais kaip „Tiguan eHybrid“ neseniai pakėlė PHEV kartelę, pasiūlydamas daugiau nei 100 km siekiančią elektriniu režimu nuvažiuojamą atstumą. 

O dabar, panašu, kad „Lynk & Co 08“ ne tik seka šiuo pavyzdžiu, bet ir bando jį pranokti, taikydamasis į tą patį pirkėją, kuris ieško optimalaus kainos, technologijų ir universalumo derinio. 

Nustebino prabanga

„e-Gazas Dugnas“ vedėjus netikėtai sužavėjo „Lynk & Co 08“ interjeras. Salone dominuojantys minimalistiniai dizaino sprendimai leidžia dominuoti didžiuliam centriniam ekranui, o apdailos medžiagų kokybė, anot laidos vedėjų, meta pirštinę „Premium“ segmento lyderiams.

Izidorius Paukštys vertindamas „Lynk & Co 08“ saloną nevyniojo žodžių į vatą: „Jeigu jį dabar lyginčiau su vokiečiais, netgi su tokiais gamintojais kaip „Audi“, šito automobilio salono kokybė spardo vokiečius gulinčius“.

Paulius Garkauskas atskleidė, jog prieš filmavimą abu vedėjai detaliai išnaršė saloną, ieškodami akivaizdžių taupymo ženklų, tačiau paieškos buvo bevaisės. 

„Apačioje plastikas yra prastesnės kokybės, bet kaip ir viskas“, – vienintelį kompromisą įvardijo Izidorius, pabrėždamas, jog visos matomos ir liečiamos salono dalys pagamintos iš stebėtinai aukštos kokybės medžiagų.

Nuliūdino važiavimo kokybė

Tačiau po euforijos dėl įspūdingo interjero, „e-Gazas Dugnas“ komandos laukė nusivylimas – būtent tose srityse, kurios tiesiogiai susijusios su vairavimo patirtimi.

Paradoksalu, tačiau technologijų kupiname automobilyje pasigesta sprendimų, kurie seniai tapę standartu net ir pigesniuose modeliuose. Pavyzdžiui, vairo kolonėlė reguliuojama ne elektra, o mechaniniu būdu, taip pat automobilyje nėra papildomų važiavimo režimų, tokių kaip „Sport“, kurie leistų keisti jo charakterį.

Tačiau didžiausią kritikos strėlę Paulius Garkauskas paleido į važiavimo kokybę. Nors pripažįstama, kad didžiuliai, 21 colio skersmens, ratlankiai yra rimtas iššūkis bet kuriam automobiliui lietuviškuose keliuose, anot jo, pakaba yra tiesiog per kieta ir nekomfortiška.

„Aš iškart uždėčiau mažesnius ratus. Atrodytų prasčiau, bet iš tokio prabangaus salono tikėčiausi ir tokio pat prabangaus, minkšto važiavimo“, – nusivylimo neslėpė Paulius.

Daugiau įdomesnių įžvalgų apie hibridinį „Lynk & Co 08“ sužinosite pažiūrėję „e-Gazas Dugnas“ laidos reportažą. 

Laidą „E-Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 10:30 val. per TV6

VISĄ „GAZAS-DUGNAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

