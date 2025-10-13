Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Karas Ukrainoje

Lukašenka grasina Zelenskiui: Ukraina gali išnykti

2025-10-13 07:22
2025-10-13 07:22

Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina gali išnykti kaip valstybė, rašo „Ukrainska Pravda“. A. Lukašenka tikina, kad Volodymyras Zelenskis turi „veikti skubiai“ ir „susėsti bei susitarti“.

Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina gali išnykti kaip valstybė, rašo „Ukrainska Pravda“. A. Lukašenka tikina, kad Volodymyras Zelenskis turi „veikti skubiai“ ir „susėsti bei susitarti“.

Jis nurodė, kad anksčiau buvo linkęs „kaltinti Europos lyderius ir Europą nesugebėjimu susitarti“, bet esą pastarosiomis dienomis gauna „daug informacijos“, kad „problema yra ne JAV, kurios labai nori pažangos šioje srityje, ne Rusija, kuri yra pasirengusi pažangai, ir ne Europos lyderiai, o labiau Volodymyras Zelenskis“.

Lukašenka apkaltino Zelenskį

A. Lukašenka apkaltino V. Zelenskį darant spaudimą.

„Bet reikia veikti skubiai. Rusija žengia į priekį fronte, tai sakau atsakingai, nes tai stebiu kasdien, ir tai gali lemti Ukrainos kaip valstybės išnykimą“, – sako jis.

A. Lukašenkos teiginiai iš esmės yra nepagrįsti, eilinis propagandos skleidimas.

„Norėčiau, kad Ukrainos prezidentas išklausytų mano pasiūlymus ir suprastų, kad laimės jam Ukrainos teritorijoje niekas neatneš, išskyrus slavų valstybes, todėl reikia susėsti ir susitarti“, – įtikinėja jis.

A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, o Baltarusijos teritorija ne kartą buvo naudota rusų atakoms kare prieš Ukrainą vykdyti.

Senis
Senis
2025-10-13 08:00
Ukraina gali išnykti. O belarusijos, kaip savarankiškos valstybės, iš viso nebuvo. Baudžiauninkų palikuonys...
Atsakyti
Rusai yra nacistai
Rusai yra nacistai
2025-10-13 08:05
Lukašenka yra rusu pidaras
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
