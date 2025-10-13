Lukašenka grasina Zelenskiui: Ukraina gali išnykti

Jis nurodė, kad anksčiau buvo linkęs „kaltinti Europos lyderius ir Europą nesugebėjimu susitarti“, bet esą pastarosiomis dienomis gauna „daug informacijos“, kad „problema yra ne JAV, kurios labai nori pažangos šioje srityje, ne Rusija, kuri yra pasirengusi pažangai, ir ne Europos lyderiai, o labiau Volodymyras Zelenskis“.
Lukašenka apkaltino Zelenskį
A. Lukašenka apkaltino V. Zelenskį darant spaudimą.
„Bet reikia veikti skubiai. Rusija žengia į priekį fronte, tai sakau atsakingai, nes tai stebiu kasdien, ir tai gali lemti Ukrainos kaip valstybės išnykimą“, – sako jis.
A. Lukašenkos teiginiai iš esmės yra nepagrįsti, eilinis propagandos skleidimas.
„Norėčiau, kad Ukrainos prezidentas išklausytų mano pasiūlymus ir suprastų, kad laimės jam Ukrainos teritorijoje niekas neatneš, išskyrus slavų valstybes, todėl reikia susėsti ir susitarti“, – įtikinėja jis.
A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, o Baltarusijos teritorija ne kartą buvo naudota rusų atakoms kare prieš Ukrainą vykdyti.
