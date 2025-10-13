Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Artimuosius Rytus, sekmadienį vakare D. Trumpas sakė, kad aptars šį klausimą su Maskva ir paklaus: „Ar jie [Rusija] nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų? Nemanau.“
Macronas perspėjo Rusiją: mokėsite kainą
Po pokalbio su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusija turės sumokėti, jei toliau sieks karo.
NATO pradeda branduolines pratybas
NATO pirmadienį pradeda kasmetines pratybas, skirtas Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais. Pratybose „Steadfast Noon“, karinio štabo Belgijos Monso mieste duomenimis, per ateinančias dvi savaites dalyvaus apie 2 tūkst. karių, taip pat 70 lėktuvų.
NATO pabrėžia, kad „Steadfast Noon“ yra įprastinės pratybos, o ne reakcija į pastaruosius Rusijos įvykdytus oro erdvės pažeidimus ar provokacijas. Tačiau manevrai esą yra ir aiškus signalas Maskvai, kad Aljansas, prireikus, pasirengęs gintis ir branduoliniu ginklu. Pratybos reikalingos užtikrinti, kad branduolinis atgrasymas liktų kiek įmanoma patikimas ir efektyvus, penktadienį pabrėžė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Tikslaus pratybų scenarijaus ir kitų detalių NATO nenurodo. Anot karinių ekspertų, per įprastai spalį vykstančius manevrus mokomasi, kaip JAV branduolinius ginklus saugiai transportuoti iš požeminių saugyklų į lėktuvus ir juos pritvirtinti prie naikintuvų. Tačiau per pratybas tikri branduoliniai ginklai nėra naudojami.
Ne visos NATO sąjungininkės turi branduolinių bombų, tačiau kai kuriose Europos šalyse kaip atgrasymo priemonė yra dislokuoti JAV B61 branduoliniai ginklai. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, JAV branduoliniai ginklai saugomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Biuchelyje Vokietijoje.
Mokymai vyks po kelių incidentų, kai neatpažinti dronai sutrikdė oro uostų darbą ir buvo pastebėti prie karinių objektų keliose NATO šalyse, įskaitant Daniją.
„Dronai mums nėra nauja grėsmė. Mes kai ką išmanome apie dronus“, – prieš pratybas sakė JAV pulkininkas Danielis Bunchas, NATO branduolinių operacijų vadovas, ir pridūrė, kad NATO atidžiai stebi padažnėjusius įsiveržimo atvejus.
Kryme neramu – kilo didelis gaisras
Laikinai okupuotame Kryme, Feodosijoje, buvo atakuota naftos bazė.
Tai jau antra ataka per kelias dienas, skaičiuoja UNIAN.
Apie ataką pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“.
Vietoje kilo galingas gaisras. Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad naftos bazėje užsidegė trys rezervuarai. Į vietą išskubėjo gausios tarnybų pajėgos.
Lukašenka grasina Zelenskiui: Ukraina gali išnykti
Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina gali išnykti kaip valstybė, rašo „Ukrainska Pravda“. A. Lukašenka tikina, kad Volodymyras Zelenskis turi „veikti skubiai“ ir „susėsti bei susitarti“.
Jis nurodė, kad anksčiau buvo linkęs „kaltinti Europos lyderius ir Europą nesugebėjimu susitarti“, bet esą pastarosiomis dienomis gauna „daug informacijos“, kad „problema yra ne JAV, kurios labai nori pažangos šioje srityje, ne Rusija, kuri yra pasirengusi pažangai, ir ne Europos lyderiai, o labiau Volodymyras Zelenskis“.
1-tomahawk raketa skrenda labai žemai, tad jokia oro gynyba, ypač kacapų s400 gavno negalėtų jų numušti, nes radarai nemato žemai.
2-tomahawk raketa gana pigi ir JAV neseniai vėl tęsia jų masinę gamybą
3-tomahawk neturi analogų v myre:kacapų ''kalibr'' artimiausias variantas, bet ukrainiečiai išnaikino juodosios jūros laivyną
4-tomahawk gali nešioti ir branduolinį užtaisą, tad maskva gali virsti žaliu stiklu
Tuo tarpu, krymas feodosija vėl dega: kacapai jau supranta, kad geriau bėgti dabar kol tiltas nesugriuvo
Slava Ukraini, smert kacapam!
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad neatmeta galimybės tiekti Ukrainai kruizines raketas „Tomahawk“, ir pridūrė, kad šis žingsnis galėtų padidinti spaudimą Rusijai ir padėtų užbaigti karą.
Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Artimuosius Rytus, sekmadienį vakare D. Trumpas sakė, kad aptars šį klausimą su Maskva ir paklaus: „Ar jie [Rusija] nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų? Nemanau.“
D. Trumpas paaiškino, kad JAV parduotų raketas ne tiesiogiai Ukrainai, o NATO šalims, kurios vėliau galėtų jas perduoti Kyjivui.
Jis pridūrė, kad galėtų pasakyti Rusijos pareigūnams: „Jei šis karas nebus sureguliuotas, nusiųsiu jiems „Tomahawks“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastarosiomis savaitėmis ne kartą prašė „Tomahawk“ raketų. Didžiausias jų nuotolis – 2 500 kilometrų – leistų Ukrainai smogti tokiems taikiniams, kaip naftos perdirbimo gamyklos, net ir azijinėje Rusijos dalyje.
D. Trumpas apibūdino „Tomahawk“ kaip „neįtikėtiną“ ir „labai puolamąjį“ ginklą, pridurdamas: „Ir, tiesą sakant, Rusijai to nereikia“. Jis sakė, kad planuoja aptarti šį klausimą su Maskva ir taip pat informavo V. Zelenskį.
Nors tokį pristatymą pavadino „nauju agresijos žingsniu“, D. Trumpas sakė, kad verta svarstyti tokią galimybę, nes jis nori, kad karas baigtųsi.
Prieš D. Trumpui išsakant šias pastabas, V. Zelenskis sakė, kad jis ir JAV prezidentas telefoninio pokalbio metu kalbėjosi apie oro gynybos sistemas „Patriot“ ir „Tomahawks“.
V. Zelenskis „Telegram“ tinkle rašė, kad Rusija yra susirūpinusi dėl galimo JAV „Tomahawks“ pristatymo ir kad toks spaudimas galėtų priartinti taiką. Jis nepatvirtino, ar buvo susitarta dėl kokių nors konkrečių veiksmų.