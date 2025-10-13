Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu

Dmitrijus Peskovas buvo paklaustas apie galimą pokalbį telefonu po D. Trumpo komentarų, kad jis gali pasikalbėti su V. Putinu, atsižvelgdamas į savo svarstymus dėl tolimosios distancijos raketų „Tomahawk“ tiekimo Ukrainai, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Iš tiesų, sprendžiant iš pranešimų, Trumpas kalbėjo apie tokią galimybę. Tačiau kol kas nėra jokių konkrečių susitarimų dėl pokalbio telefonu. Kai tik jie bus sudaryti, pokalbis įvyks“, – komentavo jis.
Rusija bijo galimo „Tomahawk“ raketų perdavimo Ukrainai
Anksčiau D. Peskovas pareiškė, kad galimybė Ukrainai gauti „Tomahawk“ raketas kelia „rimtą susirūpinimą“, o Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas grubiai sureagavo į D. Trumpo pareiškimus ir pagrasino atsakomais veiksmais.
Spalio 12 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antrą kartą per dvi dienas kalbėjosi telefonu su JAV prezidentu. Po pokalbio jis pareiškė, kad Rusija bijo galimo amerikietiškų „Tomahawk“ raketų perdavimo Ukrainai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!