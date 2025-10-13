Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu

2025-10-13 18:55
2025-10-13 18:55

Kremlius pranešė, kad kol kas neplanuojamas naujas Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV vadovo Donaldo Trumpo pokalbis telefonu. Tokia reakcija pasirodė po D. Trumpo užuominų, jog jis gali pasikalbėti su V. Putinu apie galimą „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai – klausimą, kuris Maskvoje sukėlė didelį nerimą.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
27

Kremlius pranešė, kad kol kas neplanuojamas naujas Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV vadovo Donaldo Trumpo pokalbis telefonu. Tokia reakcija pasirodė po D. Trumpo užuominų, jog jis gali pasikalbėti su V. Putinu apie galimą „Tomahawk" raketų tiekimą Ukrainai – klausimą, kuris Maskvoje sukėlė didelį nerimą.

0

Dmitrijus Peskovas buvo paklaustas apie galimą pokalbį telefonu po D. Trumpo komentarų, kad jis gali pasikalbėti su V. Putinu, atsižvelgdamas į savo svarstymus dėl tolimosios distancijos raketų „Tomahawk“ tiekimo Ukrainai, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iš tiesų, sprendžiant iš pranešimų, Trumpas kalbėjo apie tokią galimybę. Tačiau kol kas nėra jokių konkrečių susitarimų dėl pokalbio telefonu. Kai tik jie bus sudaryti, pokalbis įvyks“, – komentavo jis.

Rusija bijo galimo „Tomahawk“ raketų perdavimo Ukrainai

Anksčiau D. Peskovas pareiškė, kad galimybė Ukrainai gauti „Tomahawk“ raketas kelia „rimtą susirūpinimą“, o Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas grubiai sureagavo į D. Trumpo pareiškimus ir pagrasino atsakomais veiksmais.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Spalio 12 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antrą kartą per dvi dienas kalbėjosi telefonu su JAV prezidentu. Po pokalbio jis pareiškė, kad Rusija bijo galimo amerikietiškų „Tomahawk“ raketų perdavimo Ukrainai.

