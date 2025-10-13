Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Merzas: „Karas Gazoje baigėsi“

2025-10-13 18:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 18:30

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, pirmadienį atvykęs į Egiptą dalyvauti Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ taikos susitarimo pasirašymo ceremonijoje, pareiškė, kad „karas Gazoje baigėsi“.

Merzas: „Karas Gazoje baigėsi“ (nuotr. SCANPIX)

0

Nusileidęs Šarm el Šeiche F. Merzas pasakė, kad 2025 m. spalio 13 d. bus „svarbi diena ne tik šiam regionui, bet ir visam pasauliui“.

Jis pridūrė, kad taikos susitarimu pavyko „užbaigti konfliktą, bent jau šiandien“.

F. Merzas išreiškė viltį, kad dabar regione prasidės taikos, gero bendradarbiavimo ir ilgalaikio stabilumo etapas.

Pasak jo, Berlynas yra pasirengęs prisidėti, visų pirma teikdamas humanitarinę pagalbą.

F. Merzas padėkojo konflikto tarpininkams, tarp jų ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

Jis išreiškė viltį, kad D. Trumpas taip pat pasinaudos savo įtaka Rusijos Prezidentui Vladimirui Putinui bei užbaigs ir karą Ukrainoje.

„Iš šios aikštės siunčiame signalą: jei pasaulio tarptautinė bendruomenė susivienys, tai įmanoma.“

Kancleris sakė, kad tikisi, jog JAV ir toliau sieks taikos Ukrainoje. „Kaip jos parodė tai šiame regione, taip jos kartu su mumis turi parodyti tai Ukrainoje bei parodyti tai Rusijai.“

F. Merzas išreiškė palengvėjimą dėl to, kad buvo paleisti 20 išlikusių „Hamas“ įkaitų, tarp kurių buvo ir keturi Vokietijos piliečiai.

Tačiau mintimis jis tebėra su aukomis. „Daugeliui šeimų šiandien taip pat yra gedulo ir netikrumo dėl savo šeimos narių likimo diena“, – kalbėjo F. Merzas.

