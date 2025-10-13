Gazos Ruožo sveikatos ministerija: karo metu žuvo jau 67 869 žmonės

„Nuo 2023-iųjų spalio 7-osios bendras Izraelio agresijos aukų skaičius išaugo iki 67 869 kankinių“, – teigė ministerija, tęsianti per karą nužudytų žmonių kūnų paieškas.
Kiek tarp jų yra civilių gyventojų, nesakoma, tačiau nurodoma, kad daugiau kaip pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
Šiuos Sveikatos ministerijos duomenis Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė karo Gazos Ruože pabaigą, kai penktadienį 12 val. vietos (ir Lietuvos) laiku įsigaliojo paliaubos, kurias jis padėjo sudaryti.
