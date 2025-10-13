Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Gazos Ruožo sveikatos ministerija: karo metu žuvo jau 67 869 žmonės

2025-10-13 17:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 17:31

Islamistų grupuotės „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos ministerija pirmadienį pranešė, kad karo tarp Izraelio ir „Hamas“ aukų skaičius pasiekė 67 869.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

2

„Nuo 2023-iųjų spalio 7-osios bendras Izraelio agresijos aukų skaičius išaugo iki 67 869 kankinių“, – teigė ministerija, tęsianti per karą nužudytų žmonių kūnų paieškas.

Kiek tarp jų yra civilių gyventojų, nesakoma, tačiau nurodoma, kad daugiau kaip pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.

Šiuos Sveikatos ministerijos duomenis Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė karo Gazos Ruože pabaigą, kai penktadienį 12 val. vietos (ir Lietuvos) laiku įsigaliojo paliaubos, kurias jis padėjo sudaryti.

