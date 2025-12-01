 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės patarėjas pasakė, ar Vyriausybė šiuo metu svarsto sienos su Baltarusija uždarymą

2025-12-01 16:49 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 16:49

Iš Baltarusijos Lietuvą ir toliau plūstant Vilniaus oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, Vyriausybė nesvarsto antrą kartą uždaryti sienos su Baltarusija, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vis dėlto, jo teigimu, neatmetama galimybė naktinius skrydžius iš sostinės perkelti į kitus šalies oro uostus. 

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)

Iš Baltarusijos Lietuvą ir toliau plūstant Vilniaus oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, Vyriausybė nesvarsto antrą kartą uždaryti sienos su Baltarusija, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vis dėlto, jo teigimu, neatmetama galimybė naktinius skrydžius iš sostinės perkelti į kitus šalies oro uostus. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vyriausybė šiuo metu sienos su Baltarusija uždarymo nesvarsto. Mūsų dėmesys sutelktas į tai, kaip realiai pagelbėti žmonėms ir verslams dabar. Vertiname galimybę naktinius skrydžius perkelti į kitus šalies oro uostus, pavyzdžiui, Kauną, toliau taikome priemones prieš vietinius kontrabandos tinklus, aktyviai naudojame diplomatinius kanalus. Kasdien vertiname situaciją ir svarstome papildomas priemones, kurios galėtų duoti rezultatų“, – Eltai sakė ministrės pirmininkės patarėjas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kada tiksliai bus šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, kol kas pasakyti negaliu, tačiau tai tikrai bus artimiausiu metu. Reguliarus taikomų veiksmų įvertinimas ir naujų sprendimų paieška yra būtina, kad ši užsitęsusi situacija būtų išspręsta kuo greičiau ir efektyviau“, – pridūrė jis. 

REKLAMA

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų