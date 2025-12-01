 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltarusijoje nukrito dronas: Minskas apkaltino Lietuvą tyčine provokacija

2025-12-01 16:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 16:21

Gardino (Baltarusija) teritorijoje sudužęs ir mėtęs baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavėles dronas sukėlė įtūžį Minske, o dėl incidento pirštu baksnojama į Lietuvą.

Baltarusijoje nukrito dronas: Minskas apkaltino Lietuvą tyčine provokacija (nuotr. SCANPIX)

Gardino (Baltarusija) teritorijoje sudužęs ir mėtęs baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavėles dronas sukėlė įtūžį Minske, o dėl incidento pirštu baksnojama į Lietuvą.

REKLAMA
8

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad dronas pažeidė šalies oro erdvę, o dėl šio incidento kaltinama Lietuva, rašo Baltarusijos leidinys „Naša Niva“.

Ministerijos duomenimis, lapkričio 30 d. dronas kirto sieną iš Lietuvos Lazdijų rajono ir sudužo Gardino regione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak leidinio, atlikus analizę nustatytas numatytas maršrutas: dronas turėjo skristi virš Baltarusijos, vėliau perskristi į Lenkiją, o po to grįžti į savo paleidimo vietą Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Policijos teigimu, dronas barstė mažas popierines baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavėles.

Minskas apkaltino Lietuvą

„Minskas šį incidentą laiko tyčine provokacija. Baltarusijos pusė reikalauja, kad Lietuva pateiktų išsamią informaciją, atliktų tyrimą ir patrauktų atsakingus asmenis atsakomybėn, taip pat imtųsi priemonių, kad panašūs atvejai nepasikartotų. Baltarusija pasilieka teisę imtis būtinų priemonių savo suverenumui apsaugoti“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

Pažymima, kad Baltarusijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Lietuvos laikinąjį reikalų patikėtinį ir pateikė jam oficialų protestą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Baikim pyktis
Baikim pyktis
2025-12-01 16:27
Uždarykim sieną suvisam, užsodinam ąžuolais ir pamirštam kas anoj pusėj
Atsakyti
O patys
O patys
2025-12-01 16:32
O del migrantu is Afrikos prie musu sienos i ka pirstu baksnot ? Vieni ju gumine valtimi jura megina perplaukt kad pabegt is ten o cia prie musu sienos su kopeciom atsiranda stebuklingai, hmmmm!!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų