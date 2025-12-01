Baltarusijoje nukrito dronas: Minskas apkaltino Lietuvą tyčine provokacija

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad dronas pažeidė šalies oro erdvę, o dėl šio incidento kaltinama Lietuva, rašo Baltarusijos leidinys „Naša Niva“.
Ministerijos duomenimis, lapkričio 30 d. dronas kirto sieną iš Lietuvos Lazdijų rajono ir sudužo Gardino regione.
Pasak leidinio, atlikus analizę nustatytas numatytas maršrutas: dronas turėjo skristi virš Baltarusijos, vėliau perskristi į Lenkiją, o po to grįžti į savo paleidimo vietą Lietuvoje.
Policijos teigimu, dronas barstė mažas popierines baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavėles.
Minskas apkaltino Lietuvą
„Minskas šį incidentą laiko tyčine provokacija. Baltarusijos pusė reikalauja, kad Lietuva pateiktų išsamią informaciją, atliktų tyrimą ir patrauktų atsakingus asmenis atsakomybėn, taip pat imtųsi priemonių, kad panašūs atvejai nepasikartotų. Baltarusija pasilieka teisę imtis būtinų priemonių savo suverenumui apsaugoti“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Pažymima, kad Baltarusijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Lietuvos laikinąjį reikalų patikėtinį ir pateikė jam oficialų protestą.
