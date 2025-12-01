Lietuvoje gyvenantį Cichanouskį paliko atstovas: „Situacija yra labai nemaloni ir nešvari“

„Visada gėda ir skaudu nusivilti žmonėmis. Ypač kai iš pradžių susižavi žmogumi, kurio iš tikrųjų nepažįsti, o galvoje gyvena vaizdas, nupieštas žiniasklaidos ir tavo pačios fantazijos. Nuotraukoje jis vienas, o realybėje – visai kitas. Taip man nutiko su Siarhejumi Cichanouskiu“, – savo žinutėje savaitgalį rašė S. Bespalovas.
Pasak jo, pirmieji S. Cichanouskio pasisakymai po išlaisvinimo jam padarė didelį įspūdį, ir jis pats pasiūlė Sergejui „savo pagalbą visiškai nemokamai“.
S. Bespalovas rašo, kad jau per pirmąjį jo organizuotą susitikimą su tinklaraštininkais ir žiniasklaida „pasigirdo pirmieji nerimą keliantys signalai“. Tačiau jis nusprendė, kad opozicijos lyderis tiesiog dar neatsigavo po penkerių metų kalinimo. Tačiau toliau „situacija tik blogėjo“.
„Kuo ilgiau aš buvau šalia, tuo labiau mačiau, kaip jis bendrauja su komandos žmonėmis. Tai buvo mano pirmasis didelis nusivylimas. Siarhejus nemoka dirbti su žmonėmis. Operatorius neišlaikė net dviejų savaičių darbo. Pirmasis padėjėjas išsilaikė maždaug tiek pat. Antrasis operatorius – mažiau nei mėnesį. Apsaugininkas išsilaikė ilgiausiai – apie du mėnesius. Komanda susirinkdavo ir išsiskirstydavo taip pat greitai, kaip ir susiburdavo“, – rašo S. Bespalovas.
Jis pavadino S. Cichanouskio elgesį grubiu, kaltino jį spaudimu ir šantažu. Prisimindamas istoriją su Magnickio premijos gavimu, S. Bespalovas rašo, kad S. Cichanouskis dėl savo paties kaltės liko be vizos į Didžiąją Britaniją, nors kaltino dėl to biurą.
Santykiai visiškai sugriuvo po S. Cichanouskio grįžimo iš kelionės į JAV, teigia S. Bespalovas.
„Būtent tada pajutau, kad jo pagrindinis priešas pradeda keistis: vietoj režimo jis vis daugiau koncentruojasi į tuos, su kuriais lengviau kariauti čia, užsienyje. Kiekvienas, kuris drįso kritikuoti ar bent jau turėti kitokią nuomonę, automatiškai tapdavo „ofisiniu“. Aš taip pat greitai atsidūriau šioje kategorijoje“.
Jo teigimu, maždaug tuo pačiu metu pagrindiniu autoritetu S. Cichanouskio akyse tampa Vadimas Prokopjevas.
Lapkričio mėnesį S. Bespalovas kartu su S. Cichanouskiu skrenda į JAV, kad filmuotų susitikimus su diasporos atstovais. JAV, kaip jis teigia, S. Cichanouskis ir V. Prokopjevas pradeda jam daryti spaudimą ir reikalauja jo vardu paskelbti griežtą pareiškimą su kaltinimais Sviatlanos Cichanouskajos biurui.
„Situacija yra labai nemaloni ir purvina. Po tokio šantažo ir bandymo mane panaudoti kaip įrankį asmeniniams susidorojimams, nebeliko jokio noro tęsti bent kokį nors bendradarbiavimą su Siarhejumi“, – rašo S. Bespalovas.
Jis įsitikinęs, kad dabar ir jam „taip pat bus mesti kompromatai, užuominos ir smulkios piktadarystės“. Jis palygino S. Cichanouskio elgesį su diktatoriaus A. Lukašenkos elgesiu.
„Man nuoširdžiai gaila, kad jo potencialas bus iššvaistytas, o reputacija sugadinta iki pamatų. Bet tai jo pasirinkimas. Norint būti lyderiu, nepakanka herojiškos biografijos – reikia mokėti klausytis žmonių, priimti kritiką ir neapsistoti tik tais, kurie žiūri į burną ir spragsi kulnais.
Tai tik dalis istorijos – gėlės. Yra ir uogų. Apie jas – vėliau“, – baigia S. Bespalovas savo įrašą.
Cichanouskis tikina „išsprendęs nesutarimus“ su Cichanouskajos biuru
S. Cichanouskis, lapkričio 30 d. vakare vaizdo pokalbyje bendravo su demokratinės Baltarusijos lyderės S. Cichanouskajos, savo žmonos, patarėjais Denisu Kučinskiu ir Franku Večerka. Apie pokalbio turinį politikas papasakojo vaizdo įraše, kurį gruodžio 1 d. ryte paskelbė savo „YouTube“ kanale.
S. Cichanouskis sakė, kad pokalbio metu jis „išsamiai aptarė situaciją dėl Magnickio premijos“.
„Ir prieita išvados, kad biuras man nepranešė apie premijos gavimą, nes situacija keletą kartų pasikeitė, ir tai nepadėjo gauti britų vizos. Vaikinai atsiprašė, ir incidentas yra visiškai išspręstas. Aš neturiu jokių pretenzijų biurui“, – pabrėžė opozicijos lyderis.
Jis pridūrė, kad dabar yra su šeima Lietuvoje. „Aš myliu savo žmoną ir esu jai be galo dėkingas už viską, ką ji padarė man asmeniškai ir Baltarusijai. Tik kartu mes galėsime sukurti šalį, kurioje norisi gyventi. Gyvuok, Baltarusija!“, – apibendrino S. Cichanouskis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.