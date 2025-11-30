 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Baltarusijos veiksmų – naujas Lietuvos žingsnis

2025-11-30 11:01 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 11:01

Lietuvos užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Kęstutis Budrys ir Juras Taminskas kreipėsi į Europos Komisiją (EK) su prašymu padėti susigrąžinti Baltarusijoje įsrigusius vilkikus, taip pat įvesti papildomas sankcijas Minsko režimui dėl kontrabandinių balionų antskrydžių.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Kęstutis Budrys ir Juras Taminskas kreipėsi į Europos Komisiją (EK) su prašymu padėti susigrąžinti Baltarusijoje įsrigusius vilkikus, taip pat įvesti papildomas sankcijas Minsko režimui dėl kontrabandinių balionų antskrydžių.

Laiške, kurį matė BNS, prašoma „parengti ir pateikti nuoseklų ES veiksmų planą, siekiant padėti Europos vežėjams Baltarusijoje, taip pat spręsti saugumo problemą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, kurią kelia nepilotuojamų skraidančių objektų, įskaitant kontrabandos balionus, naudojimas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už užsienio reikalus ir susisiekimą atsakingų eurokomisarų Kajos Kallas ir Apostolo Dzidzikosto (Apostolo Tzitzikosto) taip pat prašoma „ES lygiu pareikalauti visiško ir besąlyginio Europos vežėjų bei jų Baltarusijos pusėje neteisėtai laikomo turto paleidimo“.

Komisijos taip pat prašoma padėti inicijuoti Lietuvos siūlomas naujas sankcijas Baltarusijai, kurios būtų įvedamos, be kita ko, už kontrabandinių balionų antskrydžius atsakingiems Minsko pareigūnams.

Minsko režimas ėmėsi neišleisti sunkvežimių iš šalies

BNS rašė, kad Lietuvos vilkikai Baltarusijoje įstrigo, kai Lietuvai nusprendus uždaryti sieną su šia šalimi, Minsko režimas ėmėsi neišleisti sunkvežimių iš šalies.

Premjerė Inga Ruginienė šios savaitės pabaigoje pareiškė, kad Baltarusijoje yra įstrigę apie 280 sunkvežimių, o „Linava“ tvirtina, kad Lietuvos transporto priemonių skaičius ir toliau lieka apie 4 tūkst., iš jų 1,25 tūkst. vilkikų.

Lietuvos vežėjų asociacijos tvirtino, kad įmonės yra sulaukusios perspėjimų iš Baltarusijos, jog vilkikai po keturių mėnesių stovėjimo specialiose aikštelėse bus konfiskuoti.

Lietuva sieną su Baltarusija buvo uždariusi dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį. Dėl jų vis sutrinka Vilniaus oro uosto darbas.

Gintaras
Gintaras
2025-11-30 11:30
Geriau Lietuva nieko nedarytų. Nes kai tik ima daryti- nesąmonės pasipila lyg darželinukai valdytų. Debilai tegul guli lovose, algą gauna ir tegul nieko nedirba. Bus daugiau naudos nei iš jų "darbo".
Atsakyti
Apsileidimas
Apsileidimas
2025-11-30 11:13
Tai turejo buti padaryta pacia pirma diena kai pasirode balionai is Baltarusijos. Kodel toks velavimas.
Atsakyti
Chaosas
Chaosas
2025-11-30 11:30
Nejaugi Europą bėgs kalbėtis su Minsku o tai ko Budrys nemoka kalbėtis diplomatiškai. Pasiūlymas iš Minsko yra tai pirmin..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
