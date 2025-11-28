 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš Baltarusijos – kaltinimai Lietuvai

2025-11-28 21:34 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija apkaltino Lietuvą nesuteikus informacijos apie „incidentą Ignalinos atominėje elektrinėje“. Antradienį elektrinėje buvo kilęs gaisras, tačiau jis netrukus buvo suvaldytas, radiacijos pavojaus gyventojams ir aplinkai nebuvo.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Kaip skelbia „Belta“, ministerija skundžiasi negavusi oficialios Lietuvos informacijos.

„Nepaisant galiojančių tarpvyriausybinių susitarimų, sutarčių tarp atitinkamų abiejų šalių reguliavimo institucijų saugumo srityje, taip pat tarp ekstremalių situacijų institucijų dėl operatyvinio informavimo apie branduolinę avariją ir keitimosi informacija apie branduolines įrenginius ir branduolinę veiklą, iki šiol oficialios informacijos apie šį incidentą negauta“, – žurnalistams kalbėjo Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorius Ruslanas Varanovas.



„Reikalaujame, kad Lietuva nedelsiant pateiktų išsamią informaciją apie incidentą Ignalinos atominėje elektrinėje ir apskritai griežtai laikytųsi visų prisiimtų įsipareigojimų“, – priduria jis.

Akivaizdu, kad Baltarusija stengiasi rasti vis naujų būdų savo propagandoje Lietuvą pateikti neigiamame kontekste ir tam išnaudoja visas įmanomas priemones. Aliaksandro Lukašenkos režimas vykdo hibridines atakas prieš Lietuvą ir neretai problemų priežastimi baltarusių propagandoje įvardijama Lietuva.

IAE: atliekų apdorojimo komplekse kilęs gaisras suvaldytas, radiacijos pavojaus nėra

Antradienį Ignalinos atominės elektrinės (IAE) teritorijoje kilęs gaisras suvaldytas, praneša IAE komunikacijos vadovė Jolita Mažeikienė. Pasak jos, radiacijos pavojaus gyventojams ir aplinkai – nėra.

Kaip išplatintame pranešime teigia J. Mažeikienė, gaisras likviduotas 19 val. 07 min. Pranešimas apie gaisrą buvo gautas 16 val. 37 min., o ugniagesiai į įvykio vietą atvyko 16 val. 40 min. Gaisras buvo lokalizuotas 17 val. 05 min.

Kaip skelbta, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) antradienį pranešė, jog gaisras kilo viename iš žemiausios pavojaus esančio klasės pastatų.

Iš pastato buvo evakuoti 9 žmonės, sužeistų asmenų nėra.

Kaip anksčiau informavo IAE, gaisras kilo vykdant dezaktyvavimo darbus, kai į šratasvaitę pakrovus metalą iš jos oro filtravimo įrenginio pasklido dūmai.

Incidentas kilo IAE saugomoje teritorijoje atskirame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekse, kuris nuo pagrindinių jėgainės blokų yra nutolęs daugiau nei 250 metrų. Šiame komplekse atliekamas pirminis A klasės, labai mažai radioaktyviųjų atliekų, dezaktyvavimas.

Radiacinės stebėsenos centras (RSC) pranešė, kad radiacinis fonas nepakitęs – vietoje atlikto matavimo rezultatai neviršijo normų. 

Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC)  vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, jog versija, kad incidentas buvo tyčinis, yra mažai tikėtina. Tiesa, jis pažymėjo, kad visas paveikslas susidėlios atlikus pilną tyrimą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

